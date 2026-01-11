Musetti-Bublik oggi in finale a Honk Kong, orario e dove vederla in TV: Lorenzo diventa numero 5 al mondo

Per Lorenzo Musetti è un giorno storico: dopo aver vinto contro Andrey Rublev nella semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong sfiderà Alexander Bublik nella finale del torneo e potrà festeggiare il raggiungimento del quinto posto della classifica. L'italiano ha superato Alex de Minaur in classifica e si è messo in tasca un risultato importantissimo che dà grande gioia a tutto il movimento del tennis italiano. Il tennista scenderà in campo oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 8:30 italiane e la gara sarà visibile in diretta su Sky.

Da lunedì Musetti sarà ufficialmente numero 5 al mondo, un traguardo prestigioso che sta aiutando l'Italia a scrivere la storia di questo sport: è il quarto miglior italiano di sempre dopo Sinner, Panatta e Pietrangeli ed entra di diritto nell'Olimpo dei più grandi. Ma prima per festeggiare dovrà sfatare il tabù delle finali, dato che ne ha perse 9 consecutive a tutti i livelli.

Quando gioca Musetti oggi con Bublik, orario TV e dove vedere la partita

L'appuntamento è per i tifosi mattinieri, dato che Musetti scenderà in campo contro Bublik alle ore 8:30 italiane. Il tennista kazako è reduce dalla vittoria contro Giron e in palio per lui c'è tanto perché se dovesse vincere anche la finale entrerà ufficialmente in top 10. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, attraverso il canale SkySport Uno (201) e in streaming su SkyGo per tutti gli abbonati oppure su NOW.

I precedenti tra Musetti e Bublik

I due rivali per la finale dell'Atp 250 di Hong Kong non si sono incontrati molte volte nel corso della carriera. Quello di oggi al torneo asiatico sarà il quarto confronto e purtroppo i precedenti non sorridono a Musetti: Bublik è avanti per 2 vittorie a 1, anche se nell'ultimo incontro risalente al 2024 era stato il carrarino a portare a casa la vittoria per il ritiro del suo avversario.