Murray crolla in lacrime durante la diretta della Coppa Davis: “Oggi è il funerale di mia nonna” Andy Murray non riesce a trattenere le lacrime dopo la gara di Coppa Davis tra la sua Gran Bretagna e la Svizzera. Il tennista 36enne vince ma poi crolla in lacrime durante la diretta post partita: “Oggi è il funerale di mia nonna”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Grande attesa oggi a Manchester per la sfida tra la Gran Bretagna e la Svizzera. In campo Andy Murray che è riuscito a battere in 6-7 (7-9) 6-4 6-4 Leandro Riedi in Coppa Davis. Una vittoria importante per la squadra meno per lui che oggi ha giocato col cuore diviso a metà. Già, perché da gran professionista, è sceso comunque in campo nonostante un grave lutto familiare. È stato lo stesso Murray a raccontarlo in diretta nell'intervista post gara che gli è stata fatta davanti a tutto lo stadio. Un gran silenzio è sceso sullo stadio quando tutti hanno sentito parlare il tennista.

Murray ha infatti dedicato la sua vittoria su Riedi a sua nonna. Il 36enne trattiene le lacrime quando ha rivelato di essersi perso il suo funerale pur di giocare la partita. "Oggi è una giornata difficile per me", ha detto Murray nella sua intervista in campo. "In realtà è il funerale di mia nonna. Mi dispiace per la mia famiglia di non poter essere lì. Nonna, quello è per te." Il tre volte campione del Grande Slam era sicuro di poter proseguire l'intervista interrotta un paio di volte ma a un certo punto si è scusato con il pubblico e con i giornalisti andando via.

Non è riuscito a reggere l'emozione Murray che ha prima parlato per un attimo della partita per poi concentrarsi su ciò che stava vivendo dentro di sé. Le lacrime negli occhi lucidi visto il peso che ha portato dentro per tutta la partita. Ha agito da vero professionista scendendo ugualmente in campo senza batter ciglio. Era il funerale di sua nonna paterna – Ellen, madre di suo padre Willie. Il tennista si è scusato per non essere stato presente e le ha dedicato la vittoria, suscitando prolungati applausi dall'AO Arena di Manchester.

Un momento molto emozionante al termine di una partita molto pesante per Murray che vinto alla fine per 3-2 in una gara decisiva. È quasi riuscito a tenere a bada il suo avversario per aggiudicarsi la vittoria in tre ore e 10 minuti. Ecco perché poi a fine partita ha avuto un crollo, non solo fisico, ma soprattutto emotivo. Murray era chiaramente molto legato a sua nonna che lo seguiva spesso nei suoi Slam e chiaramente avrebbe voluto salutarla per l'ultima volta. È riuscito comunque a farlo regalandole questo splendido omaggio.