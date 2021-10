Murray ce l’ha fatta, la fede nuziale legata alle scarpe è stata ritrovata: “Non ci crederete!” Ha avuto un lieto fine la disavventura del tennista scozzese, che aveva perso la fede nuziale legata alle scarpe dopo averle lasciate sotto la sua auto dopo un allenamento. Su Instagram, dove aveva lanciato un appello per ritrovarla, Murray ha condiviso la sua felicità: “Tutto verificato. Non ci crederete ma l’anello e le scarpe sono tornate a casa! Hanno ancora un odore orribile ma sono tornati e io sono felice!”, recita la didascalia della foto. Il tennista si trova in California per il penultimo Masters 1000 della stagione a Indian Wells ed è pronto a scendere in campo nel primo turno contro il francese Mannarino.

A cura di Andrea Lucia

Non sono passate neppure 24h e il mistero è stato risolto. La fede nuziale di Andy Murray legata alle stringhe delle sue scarpe è stata ritrovata. Il tennista non vedeva l'ora di farlo sapere al mondo intero e ha pubblicato su Instagram un post di pura felicità. "Tutto verificato. Non ci crederete ma l'anello e le scarpe sono tornate a casa! Hanno ancora un odore orribile ma sono tornati e io sono felice!", recita la didascalia della foto. Strano modo di conservare il simbolo matrimoniale del suo amore per la moglie Kim Sears, con cui si è sposato sei anni fa e ha avuto quattro figli, ma tutto è bene quel che finisce bene. Adesso Murray è pronto a scendere in campo per il primo turno del torneo Indian Wells contro il francese Mannarino sicuramente più sollevato.

Lo scozzese ex numero 1 al mondo si trova in California per partecipare al torneo di Indian Wells, il penultimo Masters 1000 della stagione. Aveva lasciato le scarpe sotto la sua auto in modo che si asciugassero dopo l'allenamento e la mattina dopo non le ha più trovate: "C'erano 39 gradi quindi le mie scarpe da tennis erano piuttosto umide, sudate. Così avevano bisogno di un po' d'aria e dovevo asciugarle un po'. Non ho un balcone nella mia stanza e non volevo lasciarle all'interno perché avrebbero impuzzolito la stanza. Così ho pensato di lasciare le scarpe sotto l'auto", ha spiegato Murray.

Era andato a ricomprarle senza grande patema d'animo ma solamente in un secondo momento si è ricordato di un dettaglio fondamentale. Il vero problema infatti è che per scendere in campo si era tolto anche la fede nuziale e l'aveva legata proprio a quel paio di scarpe scomparso. Il due volte vincitore di Wimbledon ha raccontato l'episodio su Instagram e ha chiesto aiuto per ritrovare l'oggetto così prezioso: "Inutile dire che voglio provare a trovarlo. Quindi, se qualcuno potesse condividere questo, o avere qualche idea di dove possa essere, sarebbe molto utile. Se riuscissimo a riportare indietro la fede e andare in fondo alla questione, questo sarebbe molto apprezzato".