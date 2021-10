Murray perde la fede nuziale in modo bizzarro e chiede aiuto sui social per ritrovarla Andy Murray, ex numero 1 del tennis, è impegnato questa settimana nel torneo di Indian Wells. E in California ha perso la sua fede nuziale. Lo scozzese aveva legato la fede alle sue scarpe, scarpe che aveva deciso di lasciare all’esterno della sua stanza d’albergo. Quelle scarpe sono state rubate e pure la fede è scomparsa. Murray ha chiesto aiuto sui social per ritrovarla.

A cura di Alessio Morra

Andy Murray non usa tanto i social network, ma su Instagram ha pubblicato un video in cui chiede aiuto per ritrovare la sua fede nuziale. Il britannico è a Indian Wells, dove è in programma il penultimo torneo 1000 della stagione, e in uno degli ultimi allenamenti si è tolto la fede e l'ha legata a un paio di scarpe, e quelle scarpe sono state rubate. La vicenda è incredibile. Ora Murray spera di poter ritrovare almeno la fede. Murray, dopo un lungo fidanzamento, sei anni fa si è sposato con Kim Sears, i due hanno quattro figli.

A Indian Wells fa molto caldo, in California c'è tanto sole e tanta umidità, allenandosi con intensità l'ex numero 1 ATP ha sudato tanto e si sono bagnate anche le scarpe. Non avendo un balcone nella sua stanza e non volendole lasciare nella sua stanza, Murray ha deciso di lasciare le sue scarpe sotto la sua auto, il giorno seguente le scarpe erano scomparse. Grande delusione e un pizzico di dispiacere per il due volte vincitore di Wimbledon che velocemente si è recato in un negozio e ha comprato un altro paio di scarpe, ma quando si è recato sul campo di allenamento si è ricordato che aveva legato la fede alle scarpe, e così il ladro oltre alle scarpe si è preso pure la fede nuziale.

Su Instagram in un video ha raccontati i fatti il 34enne tennista che negli ultimi US Open si era scagliato contro il doppio toilet break di Tsitsipas, che gli aveva rotto il ritmo. Murray contestualmente ha chiesto aiuto per trovare la fede nuziale: "Ieri sera dopo cena sono tornato in macchina per tornare in hotel e l'auto non aveva un buon odore. Fondamentalmente avevo lasciato lì le mie scarpe da tennis. ci sono stati 39 gradi quindi le mie scarpe da tennis sono piuttosto umide, sudate. Così ho deciso quando sono tornato in albergo che le scarpe avevano bisogno di un po' d'aria, avevo bisogno di asciugarle un po'. Non ho balcone nella mia stanza e non volevo lasciarli nella mia stanza perché avrebbe puzzolente la stanza. Così ho pensato di lasciare le scarpe sotto l'auto, per far entrare un po' d'aria e farle asciugare durante la notte. Comunque, quando sono tornato in macchina la mattina, le scarpe erano sparite.

Quindi le mie scarpe da tennis per il torneo erano state rubate, quindi sono dovuto andare al pro shop locale e comprare scarpe diverse, marca diversa, che non è la fine del mondo, ma ovviamente non è l'ideale. Ma mentre mi stavo preparando per la mia pratica, il mio fisioterapista mi ha detto: "Dov'è la tua fede nuziale?". E ho pensato oh no. Fondamentalmente lego la mia fede nuziale alle mie scarpe da tennis mentre gioco perché non posso giocarci sulla mano. Quindi sì, anche la mia fede nuziale è stata rubata. Inutile dire che voglio provare a trovarlo. Quindi, se qualcuno potesse condividere questo, o avere qualche idea di dove possa essere, sarebbe molto utile, quindi se potessimo provare a riportarli indietro e andare a fondo della questione, sarebbe molto apprezzato".