Murray attacca il pubblico di Roma: “Mi hanno fischiato pensando volessi imbrogliare Fognini” Murray ha perso al primo turno degli Internazionali con Fognini. L’ex numero 1 dopo il ko se l’è presa con il pubblico di Roma che lo ha fischiato quando ha contestato un punto.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Internazionali d'Italia per il tennis italiano sono iniziati con i successi di Fabio Fognini e Camila Giorgi, l'azzurra è riuscita a imporsi in rimonta sull'ostica Rus, mentre l'ex top ten ha piegato in tre set Andy Murray, ex numero 1 del mondo, che il ligure sconfisse già sei anni fa. Un successo netto per Fognini che è riuscito a qualificarsi per il secondo turno. Murray, giocatore solitamente corretto, dopo la partita sui social ha sbottato e se l'è presa con chi era sugli spalti e che lo ha fischiato pesantemente.

Che fosse una partita focosa era facile prevederlo. Hanno un carattere forte sia Fognini che Murray. Che fosse un match equilibrato pure si poteva immaginare. Il primo set vinto dall'italiano ha fatto la differenza, perché Fabio si è messo avanti e ha messo sempre pressione, anche con un bel gioco, allo scozzese, arrivato a Roma dopo la vittoria nel challenger di Aix en Provence. Murray vince il secondo set, ma nel terzo un break fa la differenza in favore dell'italiano, che dopo la partita era raggiante (pure per il successo dell'Inter in Champions).

Un successo convincente che dà anche delle prospettive. Perché venerdì Fognini se la vedrà con Kecmanovic, testa di serie numero 30 ma alla portata dell'italiano. Murray invece è fuori, tornerà a casa per continuare ad allenarsi in vista del Roland Garros.

Durante la partita c'è stato un momento di grande tensione, quando Murray ha chiesto di visionare un punto in particolare. Lui giudicava fuori una palla di Fognini e per questo ha chiamato l'arbitro Mohamed Layani lo ha fatto scendere e ne è nata una piccola discussione. Il pubblico degli Internazionali, che generalmente è assai focoso, ha partecipato e ha fischiato il tennista britannico. Cose di campo, cose che succedono ormai solo sulla terra rossa, dove non si usa l'occhio di falco. Cose di un tennis di una volta, dove era quasi tradizione vedere giocatori e arbitri per un segno.

Il pubblico fischia. L'arbitro Layani non cambia decisione. Il punto è di Fognini. Dopo la partita Murray però, più che alla sconfitta, pensa ancora a quell'episodio controverso e soprattutto ai fischi e commentando sui social un post di Tennis Tv ha scritto un post durissimo: "Uno stadio pieno di tifosi italiani che mi hanno fischiato perché pensavano volessi imbrogliare Fabio, per un punto. Solo perché non riuscivo a vedere correttamente un segno. Evviva".