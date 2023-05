Internazionali di Roma, avanza Camila Giorgi: battuta Rus, al 2° turno sfida Alexandrova Camila Giorgi approda al 2° turno degli Internazionali battendo l’olandese Arantxa Rus in tre set: 6-4, 2-6, 3-6 dopo oltre 2 ore di partita. Inizio stentato, poi il crescendo a metà secondo set dove è arrivata la svolta.

A cura di Alessio Pediglieri

Vittoria sofferta ma meritatissima quella al 1° turno degli Internazionali che sono iniziati a Roma e hanno visto Camila Giorgi trionfare in rimonta su Arantxa Rus: perso il primo set, l'azzurra è stata capace di riprendersi chiudendo in crescendo e guadagnando l'accesso al secondo turno dopo più di due ore di match. Adesso la sfida sarà alla russa Ekaterina Alexandrova, n. 22 WTA, contro la quale è in vantaggio 2-1 nei confronti diretti.

L'olandese parte meglio meglio di Giorgi che stenta a inizio partita a trovare il proprio tennis e che concede il primo set alla 32enne olandese, con un solo lampo che squarcia le nubi quando sul 5-3, funziona il servizio all'azzurra che lascia a zero la Rus. Ma poco conta perché oramai tutto è compromesso e si chiude sul 6-4. Giorgi fatica anche a inizio di secondo set, commettendo diversi errori e permettendo a Rus di restare agevolmente in partita finché scocca la scintilla tanto attesa: l'azzurra cambia il volto al set e all'incontro a inizio del quarto gioco, quando ottiene la prima palla break, sfruttata immediatamente sfruttando un rovescio sbagliato dell'olandese.

Camila Giorgi prende confidenza, Arantxa Rus perde consistenza e il secondo set si mette sui migliori binari: 4-1, con l'olandese sempre più in difficoltà e capace di prendersi solo un gioco, prima del nuovo affondo della tennista italiana che ottimizza anche il proprio servizio, chiudendo senza molte difficoltà il 2° set e presentandosi a quello decisivo

Nel game successivo Giorgi dà conferma di aver ritrovato fiducia e, soprattutto, di saper trovare l’angolo giusto più di una volta: sale a 4-1. Rus conquista di rabbia il suo turno di battuta concedendo a Giorgi un solo punto, ma l’italiana è ormai tranquilla e riesce a gestire bene il servizio portandosi sul 5-2 e poi sul 6-2 che è lo squillo della rimonta che verrà perfezionata nel terzo set. Che si apre al meglio, conquistando 2 game di vantaggio su Rus che ha un guizzo d'orgoglio trovando un insperato pareggio al 4° gioco. Ma è proprio in quel momento che Giorgi stacca il viglietto per il 2° turno: nuovo allungo, e giochi chiusi sul 5-3 quando con tre match point a disposizione, infila il primo e saluta Rus.