Mistero alle ATP Finals: sparito e poi ricomparso l’orologio da 200mila euro di Medvedev Curioso episodio dopo la finale delle Atp Finals vinta da Zverev contro Medvedev, con il russo che ha denunciato in tarda serata il furto del suo lussuoso orologio.

A cura di Marco Beltrami

La prima edizione torinese delle ATP Finals si è rivelata un successo. Alla fine a trionfare, un po' a sorpresa, è stato Alexander Zverev che ha battuto prima il numero 1 al mondo Novak Djokovic e poi in finale il numero 2 Daniil Medvedev. Un piccolo e curioso giallo ha però caratterizzato l'immediato post-torneo, con il tennista russo protagonista suo malgrado. Quest'ultimo infatti al ritorno negli spogliatoi ha trovato una brutta sorpresa, ovvero la sparizione del suo preziosissimo orologio.

Secondo quanto rivelato da La Stampa, dopo la sconfitta contro Alexander Zverev nell'ultimo atto delle Finals, Medvedev non è riuscito più a trovare il suo Bovet OttantaSei Tourbillon. Un modello di orologio prodotto in edizione limitata (solo 86 esemplari), e realizzato dalla casa svizzera in collaborazione con Pininfarina. Il tennista russo è rimasto di stucco, e dopo aver controllato bene nel suo spogliatoio (molto grande e dotato di tutti i comfort), ha subito fatto scattare l'allarme.

Ecco allora che è partita la caccia all'orologio, introvabile nonostante un impianto di sicurezza di ultimissima generazione. In tarda serata Medvedev ha presentato una denuncia per furto, con il valore dell'orologio stimato sui 200mila euro. Poche ore dopo però ecco il colpo di scena, con un dirigente dell'ATP, ovvero la federazione che cura gli interessi dei tennisti professionisti, incaricato di riportare l'orologio, dunque ritrovato al suo proprietario volato a Montecarlo. L'uomo però è stato fermato e convocato in questura prima di raggiungere Medvedev nel Principato. Il prezioso Bovet OttantaSei è stato ritirato dalla polizia che ora lo riconsegnerà al numero due del mondo.