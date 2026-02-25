Tennis
Medvedev vuole rivoluzionare la classifica del tennis: “Molti giocatori la pensano come me”

Daniil Medvedev propone una versione riveduta e corretta del sistema che prevede la classifica ATP, quella che delinea il Ranking Mondiale del tennis. Il russo si fa portavoce del pensiero dei big.
A cura di Alessio Morra
La classifica ATP ha subito una leggera modifica in questa stagione, una cosa infinitesimale. Nel corso degli anni, anzi degli ultimi decenni, spesso il sistema è stato cambiato. Con l'evoluzione del gioco e con le priorità dei tennisti da più parti si chiedono novità. L'ELO è sempre attuale, ma da Dubai è Daniil Medvedev a formulare una proposta, che a suo modo è interessante, ma che difficilmente, quantomeno nel breve periodo, sarà applicata.

"Molti giocatori sarebbero d'accordo nel modificare il sistema"

Medvedev si fa portavoce di una proposta. Perché parlando con i media esordisce dicendo: "Da quello che ho sentito i giocatori sarebbero d'accordo nel modificare il sistema che stabilisce la classifica ATP". L'ex numero 1 del mondo vorrebbe che la classifica si basasse solamente sui risultati delle quattro prove del Grande Slam e dei tornei 1000 (che sono nove). Senza l'aggiunta dei punti extra (al massimo cinque tornei per i tennisti top) che si raccolgono tra ATP 500 e 250.

Queste le parole del russo: "So che i giocatori sarebbero d’accordo nel rendere ancora più obbligatori i tornei e di creare una classifica con i quattro Slam e un numero più alto di tornei 1000, che so undici undici, e basta. Per gli altri tornei (500 e 250), non ci sarebbero punti o qualcosa del genere".

