Medvedev spiazzato dalla foto di Djokovic e Nadal insieme in aereo: "Ma perché?" Medvedev ha esternato le sue perplessità sulla celebre foto di Djokovic e Nadal in volo per Indian Wells. Il tennista russo si prepara ad affrontarli in campo.

A cura di Marco Beltrami

L'immagine di Novak Djokovic e Rafa Nadal sullo stesso volo per gli Stati Uniti ha stuzzicato la curiosità di tanti colleghi e in primis di Daniil Medvedev. Il giocatore russo che è stato scavalcato da Jannik Sinner al terzo posto della classifica ATP, non ha nascosto lo stupore per il sodalizio tra le due leggende sulla strada che porta al prossimo torneo di Indian Wells.

Perché Nole e Rafa hanno deciso di volare negli Stati Uniti così presto, rispetto all'inizio del Master che apre il Sunshine double? Questo si è chiesto il russo pronto a tornare in campo dopo le assenze per infortunio. Ai microfoni del The National, Medvedev ha dichiarato: "Prima di tutto sono rimasto sorpreso dal vedere i due insieme". E la domanda per il giocatore è venuta spontanea: "Dove sono andati così presto? Indian Wells? Questa è stata la mia prima domanda. Perché così presto? Ma è divertente. Immagino che non abbiano parlato prima di scegliere lo stesso volo. Immagino che sia stata una sorpresa anche per loro".

Effettivamente è curioso che i due si siano mossi così in anticipo rispetto ad un torneo che prenderà il via solo dal 6 marzo. Due colossi come loro però sicuramente hanno avuto diversi motivi per volare negli Stati Uniti, anche magari commerciali. Nadal giocherà contro Alcaraz a Las Vegas un match di esibizione, che gli permetterà anche di dirigere lezioni di tennis a prezzi esorbitanti. Djokovic invece si è dedicato anche al relax, recandosi da spettatore allo stadio per le partite dell'Inter Miami di Messi.

Proseguendo poi nel suo intervento video, Medvedev è andato avanti: "Quando vedi un altro tennista sull'aereo è una bella sorpresa, soprattutto se sono rivali da 20 anni. È una foto divertente. Ma mostra com'è il Tour. Stiamo bene: vedi un altro tennista sull'aereo, sorridi, fai una foto, parli un po'. Vanno a Indian Wells e si preparano. Amichevole, rilassato". Insomma clima rilassato, ma solo fuori dal campo.