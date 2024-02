Quanto costa una lezione privata di tennis con Nadal a Las Vegas: tifosi scioccati Prezzi esagerati per una lezione di tennis con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz in occasione della loro esibizione di Las Vegas che sarà trasmessa su Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'infortunio di Alcaraz fa tremare anche i tanti appassionati che hanno acquistato un biglietto per assistere all'attesissimo match di esibizione contro Rafa Nadal. Il 3 marzo ci sarà il "Netflix Slam" che sarà trasmesso sulla celebre piattaforma streaming, e si terra a Las Vegas, presso l'MGM Resorts alla Michelob ULTRA Arena al Mandalay Bay Resort and Casino. Pacchetti di ogni tipo per gli spettatori, compresi quelli che prevedono anche la possibilità di lezioni di tennis private con Rafa Nadal e Carlos Alcaraz.

Tra le varie esperienze messe a disposizione degli appassionati, c'è stata anche quella di una sessione di allenamento con le stelle della racchetta. Molte di queste sono già esaurite, nonostante dei prezzi a dir poco esorbitanti. Basti pensare che una lezione con Rafael Nadal o Carlos Alcaraz costa ben 150mila dollari, ovvero 140mila euro.

I pacchetti relativi a questi specialissimi corsi sono andati già esauriti sul sito ufficiale del resort, così come la possibilità di una sessione di gruppo con entrambi gli spagnoli, ad un prezzo di 50mila dollari. Oltre a loro si può partecipare ad un'ora di corso con Frances Tiafoe e Taylor Fritz, che costa 25.000 dollari a persona, oppure con John Isner e Sam Querrey, fissata a 2.000 dollari a persona, mentre una sessione simile con Bob Bryan e Mike Bryan ha un prezzo di 1.000 dollari a persona. Il prezzo cala in base al valore dei giocatori.

Cifre molto alte e insostenibili per la maggioranza delle persone. Una situazione che ha fatto discutere e non poco sui social generando non pochi commenti negativi. In tanti si sono chiesti come sia possibile che l'Accademia di Nadal risulti essere indebitata. Il popolare commentatore Craig Shapiro infatti ha parlato della necessità del campione spagnolo di accordarsi con la Federazione Saudita di tennis per un ruolo da ambasciatore, proprio per sopperire agli "enormi debiti" della sua Academy. Stando però alle cifre richieste per una lezione privata con lui è difficile pensare ad una mancanza di liquidità.