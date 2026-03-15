Medvedev prima del match con Sinner: “Ho davvero rovinato la festa a un sacco di gente. Me compreso”

Medvedev sa bene che tutti volevano assistere alla finale tra Alcaraz e Sinner a Indian Wells. E ammette che avrebbe voluto vederla anche lui…

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Daniil Medvedev sa di averla combinata grossa, non solo interrompendo la striscia di vittorie di Carlos Alcaraz, imbattuto nel 2026, ma anche negando agli appassionati di tennis di assistere al match che vorrebbero vedere tutte le settimane, ovvero il nuovo ‘classico' tra lo spagnolo e Jannik Sinner, attuali numero uno e due del mondo. Uno spettacolo così appetibile, che lui stesso ammette che avrebbe voluto assistervi.

Ovviamente il 30enne moscovita – che raggiungendo la finale a Indian Wells contro Sinner è rientrato nella Top 10 (sarà numero 8 in caso di vittoria) – è contento di aver vinto la semifinale con Alcaraz, e tuttavia non se la sente di dare addosso a chi avrebbe voluto una finale diversa.

L'intervistatrice di un canale russo lo stuzzica dopo il match, raccontandogli cosa era successo poco prima nella conferenza stampa di Sinner post vittoria su Zverev (Jannik aveva giocato in precedenza): "Mi sono arrabbiata, tutte le domande che gli facevano erano su Alcaraz. I giornalisti erano convinti che avrebbe giocato la finale contro di lui. E questo mi faceva davvero arrabbiare".

Medvedev dopo aver battuto Alcaraz: "Tutti aspettavano il match tra lui e Jannik, me compreso"

Medvedev non l'ha presa sul personale, comprendendo perfettamente la situazione: "Se fossi stato seduto ad assistere alla conferenza e la gente avesse saputo che ero in sala, allora forse mi avrebbe fatto arrabbiare sentir dire cose del genere. Ma così è perfettamente normale".

"Anzi, c'è stato un momento in cui ho pensato il contrario, proprio dopo la partita – ha continuato il russo – Qualcuno mi ha chiesto qualcosa di simile. Ho pensato: ‘Cazzo, hai ragione, ho davvero rovinato la festa a un sacco di gente'. Perché tutti, me compreso, aspettavano il match tra Jannik e Carlos. Tutti vogliono vedere quel tipo di finali. Ma è ovvio: quando sono in campo, cerco di vincere. Quindi stavolta va bene aver rovinato questo match da popcorn, ma ce ne sarà un altro…".