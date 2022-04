Medvedev lascia tutti a bocca aperta: “Ho giocato con un’ernia, ora devo operarmi” Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev a pochi giorni dal ko di Miami lascia tutti senza parole con un annuncio sulle sue condizioni fisiche. Sarà costretto ad uno stop di 1-2 mesi.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev ha lasciato tutti a bocca aperta con l'ultimo annuncio pubblicato sui suoi profili social. Il tennista russo reduce dalla sconfitta contro Hurkacz a Miami ha confessato di essere alle prese già da un po' con una fastidiosa ernia. Un problema fisico che lo ha condizionato e non poco, ma che ora non può essere più gestito. Per questo il giocatore numero 2 al mondo sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, con un successivo periodo di stop che gli impedirà di prendere parte a diversi tornei.

Prima la sconfitta ai sedicesimi di Indian Wells contro Monfils, e poi quella ai quarti di finale dell'altro Masters americano a Miami contro Hurkacz. Il rendimento di Daniil Medvedev nelle ultime settimane è stato deludente. Nessuno poteva immaginare che il giocatore russo, che dopo tre settimane al primo posto nel ranking ATP aveva riceduto il posto a Novak Djokovic, dovesse fare i conti con un infortunio. Un'ernia che lo ha limitato e che adesso necessiterà di cure specifiche e dunque di un'operazione.

Questo l'annuncio di Medvedev: "Salve a tutti. Negli ultimi mesi ho giocato con una piccola ernia. Insieme al mio team ho deciso di sottopormi ad un piccolo intervento per risolvere il problema". Il russo è stato già ricoverato per sottoporsi all'operazione e infatti si è mostrato già nel letto d'ospedale, mentre è alle prese con la visione di una partita. Quale? Quella tra il Liverpool e il Watford, con l'indovinello posto ai fan che è stato subito risolto.

Di quanto tempo avrà bisogno Daniil Medvedev per tornare in campo? A fare il punto della situazione ci ha già pensato il diretto interessato nel suo messaggio social: "Probabilmente starò fuori per i prossimi 1-2 mesi e lavorerò sodo per tornare presto in campo. Grazie per tutto il supporto". Un problema di non poco conto per il campione russo che ha pagato dazio ad una superficie dura come il cemento, che ha reso ancor più difficile la convivenza con l'ernia. La speranza è quella di essere in campo per il secondo Slam della stagione, ovvero il Roland Garros in programma dal 22 maggio. Una missione difficile ma non possibile, per Medvedev che potrebbe anche puntare al recupero completo per l'erba.