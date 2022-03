Monfils ha fatto fuori Medvedev ma soffre per l’ucraina Svitolina: “Piange tutte le notti” Gael Monfils ha battuto il numero uno al mondo nel torneo di Indian Wells ma sta vivendo il dramma di sua moglie Elina Svitolina, figlia di quell’Ucraina che da settimane si trova sotto il feroce attacco russo.

Gael Monfils è uno dei tennisti più istrionici del circuito, sempre spettacolare e capace di trascinare il pubblico anche adesso che gli anni sulla carta d'identità sono 35. Il francese ha ancora qualcosa da dire in campo, come dimostra la clamorosa vittoria ottenuta sul fresco numero uno al mondo Daniil Medvedev nei sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Indian Wells. Adesso Monfils è atteso negli ottavi da un altro scoglio durissimo, l'astro nascente spagnolo Alcaraz, ma in questo momento il tennis occupa solo una parte del suo cielo.

L'ex numero 6 della classifica è sposato dallo scorso anno con la tennista ucraina Elina Svitolina, con cui sta assieme dal 2019. La 27enne di Odessa era anche lei impegnata a Indian Wells, ma è stata eliminata a sorpresa dall'inglese Harriet Dart, classificata oltre la centesima posizione. Del resto è davvero difficile riuscire a trovare dentro di sé le risorse per gareggiare ad alto livello, quando con la testa e con il cuore si è lontani migliaia di chilometri, quando ogni squillo di telefono fa trasalire, quando nella propria patria la gente muore per la guerra scatenata dalla Russia di Putin.

Monfils divide con la sua Elina la buona e la cattiva sorte, le vittorie sul campo e i tormenti dell'animo. Le parole del francese spiegano bene cosa sia diventata la vita di sua moglie nelle ultime settimane: "Non è facile vedere mia moglie piangere tutte le notti, sono momenti molto complicati, molto duri, ma io ci sono per lei tutti i giorni".

Il tennista parigino racconta la preoccupazione per i suoi suoceri, che tuttora vivono nella devastata Ucraina: "È la mia seconda famiglia, farei qualsiasi cosa per loro, perché siano al sicuro. È difficile descrivere tutto questo, se ti fermi a pensarci sembra una follia. Cerco di essere la sua spalla per tutto ciò di cui ha bisogno". La Svitolina, ex numero 3 al mondo ed attuale numero 18, sa che non deve mollare: per se stessa e per aiutare chi è rimasto in Ucraina.