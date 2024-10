video suggerito

Medvedev insulta l’arbitro, la tensione in campo è altissima: “Hai fatto una chiamata di m…” Medvedev insulta l’arbitro Messina durante l’incontro del terzo turno a Shanghai contro Arnaldi, la tensione in campo è altissima: “Hai fatto una chiamata di m…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tensione altissima in campo tra Daniil Medvedev e il giudice di sedia Manuel Messina durante l'incontro del terzo turno a Shanghai, dopo il primo set conquistato da Matteo Arnaldi. Il tennista russo ha ricevuto un warning per "comportamento antisportivo" ma la decisione dell'arbitro non ha fermato la reazione di Medvedev, che ha proseguito nel proteste: a quel punto non poteva che arrivare un point penalty.

Non è la prima volta che Medvedev si rende protagonista di comportamenti simili.

Medvedev è una furia contro l'arbitro: "Hai fatto una chiamata di m…"

L'arbitro ha provato a calmare il giocatore e a mantenere l'autorevolezza senza prima di alzare ulteriormente la penalità ("Calma Daniil, calma…") ma Medvedev ha replicato in maniera furiosa: "Hai fatto una chiamata di m…". A quel punto il giudice non ha potuto far altro che intervenire ma questo tipo di gestione gli evita il penalty game, che avrebbe potuto mettere in salita il suo incontro.

Che cos'è un Point Penalty? Si tratta di un provvedimento del giudice di sedia che assegna un punto all'avversario del tennista incorso nella seconda violazione delle regole (code violation) dopo avere ricevuto un avvertimento ufficiale (warning) alla prima.

Medvedev batte Arnaldi in rimonta a Shanghai

Matteo Arnaldi è stato sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai: il tennista azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, numero 5 al mondo, per 5-7, 6-4, 6-4 in due ore e 45 minuti.

Il tennista ligure gioca un’ottima partita, cedendo solamente dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco. Daniil si è imposto in rimonta dopo qualche difficoltà: si tratta della quarta vittoria consecutiva per Medvedev contro Arnaldi, ma sicuramente questo è stato il match in cui l’azzurro ha impensierito maggiormente il russo.