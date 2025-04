Matteo Berrettini più forte del dolore: vince in rimonta su Giron dopo aver rischiato il ritiro

video suggerito

Una vittoria col brivido per Matteo Berrettini al 2° turno dell'ATP Madrid, con un successo per 3 set sulla terra rossa contro Marcus Giron. Un incontro che è iniziato in salita per il 29enne romano che ha perso il 1° set al tie-break 7-6 (7-3) per poi risorgere nei due successivi per 6-7 (6-8) e 1-6, non prima però di aver rischiato il ritiro per i soliti problemi all0addominale per i quali ha dovuto fare ricorso al fisioterapista. Momenti di panico, in cui si è pensato anche al ritiro, per poi rivederlo in campo e imporsi volando al 3° turno. Dove incontrerà Draper, in attesa di capire la reale entità dell'infortunio.

Berrettini a terra prima del 3° set: cure agli addominali e alla schiena

Una vittoria sudata, difficile, in bilico a tal punto da metterla a serio rischio prima di prendersela: per Matteo Berrettini all'esordio al 2° turno del Masters di Madrid non è mancata né la tensione né i classici colpi di scena. Il romano, dopo aver perso al tie-break il 1°, al termine del 2° set contro Giron, ha infatti lamentato un problema nella zona addominale, che già in passato gli ha causato non pochi problemi. Berrettini è rimasto nelle mani del fisioterapista a lungo ed è stato trattato anche alla schiena. Poi, però, l'incredibile rimonta finale conclusasi con un terzo set in cui ha dominato il parziale 1-6, prendendosi il 3° turno.

Berrettini-Giron: partenza in salita, poi il romano scappa nel 3° set

Berrettini poteva far suo il match con Giron in modo assai meno complicato, ma nel primo set sono stati fatali i troppi errori: nel primo set ha sprecato ben cinque palle break, di cui tre erano set point sul 5-4 a suo favore. Troppe occasioni sprecate del romano, che prima del tie break non aveva concesso nessuna occasione all’americano che, però, è bastato un solo set point per approfittarne e conquistare il parziale. Nel secondo set, Berrettini ha ancora avuto altri due set point, sprecati, sul 6-4. Poi, però, è riuscito a rispondere a Giron conquistando il minibreak per 8-6 trascinando il match al terzo set. Poco prima del quale, ha dovuto sottoporsi ai trattamenti per alleviare i guai agli addominali. Che non gli hanno impedito di prendersi il successo e di passare al 3° turno, in attesa di capire l'eventuale reale entità dell'infortunio.