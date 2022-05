Malore al Foro Italico, Sinner e i tifosi fermano la partita: fischi all’arbitro che vuole giocare Caos sugli spalti durante il match di quarti di finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Tsitsipas: malore per uno spettatore, uscito poi in barella, segnalato dal tennista italiano che ha causato l’ira verso l’arbitro (che voleva immediatamente riprendere il match) del pubblico presente.

A cura di Michele Mazzeo

Caos agli Internazionali d'Italia 2022 di tennis con uno spettatore che ha accusato un malore in tribuna durante il match dei quarti di finale tra l'italiano Jannik Sinner e il greco Tsitsipas. Il tennista di casa, accortosi subito della gravità della situazione a causa del rumoreggiare del pubblico, è corso immediatamente a prendere dell'acqua dal frigorifero per mandarla allo spettatore in difficoltà e attirare l'attenzione dell'arbitro di sedia su ciò che stava accadendo nella parte alta della tribuna.

L'azzurro si è poi seduto in attesa di capire l'entità della situazione, mentre il suo avversario, che aveva un match point in proprio favore, è rimasto in piedi e sembrava invece voler tornare a giocare immediatamente.

Dello stesso avviso anche l'arbitro che ha fatto cenno di riprendere immediatamente il match, ma la decisione ha fatto infuriare tutti gli spettatori presenti sul campo centrale. Mentre il greco stava cercando nuovamente la concentrazione per servire infatti il pubblico del Foro Italico di Roma ha cominciato a fischiare e rumoreggiare veementemente costringendo così il direttore di gara a sospendere momentaneamente l'incontro. In virtù di ciò la partita viene sospesa per circa dieci minuti con l'uomo che ha accusato il malore, barcollante nel momento in cui ha provato a mettersi in piedi, che è stato soccorso dagli uomini della croce rossa che lo hanno portato poi fuori dall'impianto in barella.

L'incontro è poi ripreso con Tsitsipas che è riuscito a conquistare il punto decisivo ed assicurarsi il passaggio alle semifinali del torneo capitolino. Il greco ha poi dedicato il successo ai volontari della Croce Rossa che sono prontamente intervenuti per soccorrere il malcapitato spettatore, facendo di fatto capire che il pubblico romano, che lo ha fischiato sonoramente, ha male interpretato la sua volontà riguardo al fermare il match per aiutare lo spettatore in difficoltà sugli spalti.