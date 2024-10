video suggerito

L’uomo che ha regalato la racchetta d’oro a Nadal pubblica un suo messaggio: parla di voci maligne Turki Alalshikh ha scritto un post rispondendo a qualcuno che ha parlato (male) del Six Kings Slam e poi ha pubblicato la lettera ricevuta da Rafa Nadal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Six Kings Slam è stato un grande successo. La più ricca esibizione nella storia del tennis, vinta da Jannik Sinner in finale su Alcaraz, ha fatto il giro del mondo. In campo c'è stato grande spettacolo, fuori pure. I tennisti hanno dimostrato di divertirsi e Rafa Nadal ha ricevuto pure una racchetta d'oro, come omaggio per la sua straordinaria carriera. Ma qualche polemica per quella esibizione c'è stata, di questi ne ha parlato con un tweet Turki Alalshikh che ha parlato di voci maligne e ha postato anche un messaggio di sostegno proprio del tennista spagnolo, che è ambasciatore del tennis in Arabia Saudita.

Il post di Turki Alalshikh: "Non credete alle voci maligne"

Turki Alalshikh è l'uomo che ha creato il Six Kings Slam ed è in generale colui che organizza tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si effettuano in Arabia Saudita, in particolare a Riyadh. Sul suo profilo ‘X' ha pubblicato un post nel quale ha scritto: "Non credete alle voci maligne. Dietro c'è una campagna feroce nota a ogni stella che viene nel Regno o ama il Regno e pesca in Acque torbide. C'è chi non apprezza i grandi progressi compiuti nel nostro caro paese della visione. Congratulazioni al nostro ispiratore leader. Il torneo è stato un successo, un successo che ha fatto arrabbiare molti. Non seguite le voci se non fossimo piaciuti a quelli che sono venuti da tutte le parti sarei stato il primo a tenergli testa".

La lettera di Rafa Nadal a Turki Alalshikh

E ha aggiunto: "Rafa Nadal ha un progetto grande e ambizioso per il tennis nel nostro Paese, e lo farà raggiungetelo, a Dio piacendo. Dio, e anche con Novak ci siamo seduti e stiamo negoziando un grande progetto. Godetevi il vostro Paese e ci sono grandi sorprese in arrivo in questo settore. Siamo abituati a loro che abbaiano ogni stagione a Riyadh mentre la nostra carovana è in movimento".

Poi ha aggiunto: "Questo è il testo di una lettera che Nadal mi ha inviato due giorni fa. Salve, sua eccellenza! Chi scrive è Rafa Nadal! Spero che tu stia molto bene! Voglio ringraziarvi moltissimo per la scorsa settimana! È stato fantastico giocare nella Riyadh season, grazie per tutti i regali e per l'ospitalità a casa tua! Grazie mille anche a nome della mia famiglia! Spero di vederti molto presto".