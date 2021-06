Lorenzo Sonego continua il suo cammino a Eastbourne. La testa di serie numero uno del torneo inglese ha sconfitto in semifinale Max Purcell in tre set e in finale se la vedrà con il vincente del match tra il coreano Kwon e l'australiano Alex De Minaur, numero due del seeding. Si è ritirata invece Camila Giorgi che ha abbandonato la semifinale con l'estone Kontaveit.

Sonego in finale con De Minaur o Kwoon

Non era un compito impervio questo di oggi per il tennista piemontese, che va a caccia del secondo titolo stagionale e pure del secondo sull'erba. Purcell è ampiamente fuori dalle prime 200 posizioni mondiali, ma ha un buon tocco, è australiano ed è un buon doppista che tradotto significa che sui prati se la cava e lo sa bene Seppi, sconfitto da Purcell nei quarti di finale. Quest'incontro però è stato completamente diverso perché Sonego è un giocatore di alto livello e quando ha giocato ad alto livello non ha lasciato molte chance al suo avversario che si è arreso con il punteggio di 6-1 3-6 6-1. Domani il torinese giocherà la quarta finale della carriera contro Kwon o De Minaur, australiano di buona qualità.

Camila Giorgi si ritira nelle semifinali di Eastbourne

La tennista marchigiana, autrice di un torneo straordinario, ha sconfitto Pliskova e Sabalenka, è stata costretta a ritirarsi sul finire del primo set. L'estone Kontaveit conduceva 5-4 e dopo nemmeno un set si è qualificata per la finale. Ora bisogna capire quanto è serio il problema alla gamba di Camila Giorgi. Perché tra tre giorni inizia il torneo di Wimbledon, l'azzurra vuole esserci e spera di essere al top della condizione per affrontare lo Slam sull'erba.