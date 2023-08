Lo strano allenamento di Iga Swiatek: in campo con un nastro adesivo sulla bocca, perché lo fa L’espediente adottato dalla campionessa di tennis non è passato inosservato. Perché vi fa ricorso? È lei stessa a dare una spiegazione, chiarendo i benefici di una migliore respirazione nasale.

La tennista polacca ha attirato l’attenzione per l’espediente adottato durante gli allenamenti.

Un nastro adesivo sulla bocca. L'espediente usato dalla tennista polacca, numero uno al mondo nel ranking femminile, Iga Swiatek, non poteva passare inosservato. Perché ha le labbra sigillate? Quale beneficio ne trae nel corso degli allenamenti? Si tratta forse di un metodo abbastanza estremo per implementare la resistenza? Sono alcune delle domande che entrano nel corredo accessorio di curiosità e molto stupore nel vedere la campionessa polacca palleggiare sui campi di Montreal in occasione del Canadian Open 2023.

Conclusa la sessione, ha tolto lo scotch, sbuffato e chiarito perché vi ha fatto ricorso. Meglio, ci ha provato ma senza scendere troppo nei dettagli perché – dice – "non sarei in grado di spiegarmi da esperta". E ha aggiunto: "A volte non capisco nemmeno le cose che mi dicono di fare. Lo sto facendo da molto tempo ormai. Quindi sì, è diventato abbastanza facile, ma di sicuro puoi vedere la differenza, sai, come tutto ciò che fai in campo diventa sempre più difficile con quel nastro adesivo sulla bocca".

La campionessa polacca è la numero uno al mondo nel ranking WTP.

Però qualcosa l'ha detta: "È più difficile respirare quando respiri solo attraverso il naso ed è più facile che la mia frequenza cardiaca aumenti. Immagino che sia il modo per lavorare sulla mia resistenza non facendomi correre così veloce e fare cose estreme". In calce ai commenti di alcuni fan ‘seguaci' c'è un ragionamento più approfondito che offre delucidazioni ulteriori. La tecnica del nastro adesivo sulla bocca può agevolare la respirazione nasale consentendo alla muscolatura di avere un apporto di ossigeno migliore. L'obiettivo? Lavorare sulla capacità di sostenere lo sforzo e farlo nella maniera più efficace possibile così da beneficiarne durante i match.

Quanto sia importante la corretta respirazione nasale è spiegato anche con alcuni esempi tangibili, episodi che arrivano direttamente dal campo. L'anno scorso, Simona Halep ha avuto problemi respiratori che è riuscita a risolvere e a superare sottoponendosi a un intervento chirurgico al naso.

Problemi che possono divenire un ostacolo insormontabile, dinanzi al quale si rischia anche il collasso in determinate situazioni. Anche in questo caso per venire incontro agli utenti è stata fornito un altro esempio evidente: in condizioni di caldo le difficoltà respiratorie potrebbero risultare dannose e pericolose per i giocatori, proprio come accaduto di recente al tennista cinese, Yibing Wu, crollato a gara in corso in due occasioni (a Washington e prima ancora a Wimbledon).