Alcaraz sottovalutato da Humbert, fa punto dopo essersi "seduto" in campo: spettacolo a Wimbledon Miracolo di Alcaraz in occasione del match di Wimbledon contro Humbert. Quest'ultimo ha sottovalutato il numero 3 del mondo.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha guadagnato i quarti di finale di Wimbledon regolando in 4 set il francese Humbert, e scongiurando il rischio di una nuova maratona dopo quella con Tiafoe. Il tennista spagnolo numero 3 al mondo ha deliziato tutti in particolare con una giocata, ovvero il modo in cui si è preso il secondo set, assolutamente unico.

Il punto clamoroso di Alcaraz contro Humbert a Wimbledon

Humbert per cerca di disinnescare la palla break dal peso specifico notevole, visto che in ballo c’era il possibile secondo set. Dopo un ottimo servizio, il francese ha continuato a giocare in pressione mettendo alle corde Carlitos. Quest'ultimo impegnato in un recupero alla sua destra è scivolato finendo per sedersi letteralmente sull'erba del Centrale di Wimbledon. A quel punto Humbert ha avuto vita facile nel tirare dall'altra parte del campo.

Humbert sottovaluta Alcaraz, lo spagnolo fa un miracolo

Ci è arrivato comunque il velocissimo Alcaraz che ha tentato senza fortuna un pallonetto. Facile per Humbert il tocco sotto rete, ma troppo lezioso: il transalpino ha sottovalutato le capacità di recupero dello spagnolo che è riuscito ad arrivare miracolosamente sulla pallina facendo giocare un'altra volée al suo avversario che forse destabilizzato dalla capacità di Carlitos di arrivare su tutte le palline, ha tirato fuori. Alcaraz ovviamente ha esultato, ma non per l'errore di Ugo, quanto per la sua capacità di riuscire a vincere un punto che sembrava perso. La sua reazione è stata emblematica: è rimasto impietrito.

Alcaraz scherza sulla sua giocata

Il punto eccezionale è stato oggetto di una domanda nell'intervista al termine della partita. Carlos Alcaraz non ha trattenuto una risata spontanea e ha dimostrato di essere lui il primo ad essere rimasto sorpreso da quanto accaduto in campo in quella circostanza: "Cosa avrei detto se avessi commentato io il set point del secondo parziale? Incredibile, immagino".