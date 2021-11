L’Italia sceglie il rigorista contro l’Irlanda del Nord, Bonucci si tira fuori: “Non sarò io” Bonucci in conferenza stampa è tornato sull’errore dal dischetto di Jorginho contro la Svizzera e ha escluso che possa essere lui ora sarai il rigorista della Nazionale a Belfast.

L'Italia si gioca il pass per i Mondiali del 2022 in Irlanda del Nord. Gli Azzurri a Belfast si giocano la vetta del girone dopo il pareggio contro la Svizzera di pochi giorni fa a Roma: i campioni d'Europa sono ancora primi per differenza reti ma l'impegno contro la squadra di Ian Baraclough appare più complicato, almeno sulla carta, di quello degli elvetici in Bulgaria. C'è grande attesa e grande tensione per questo match, soprattutto dopo l'esperienza del 2017 che nessun giocatore della Nazionale e nessun tifoso vorrebbe rivivere.

Da diversi giorni si parla dell'errore dal dischetto di Jorginho contro la Svizzera, il secondo contro la squadra di Yakin in pochi mesi, che avrebbe potuto consegnare con qualche giorno di anticipo il biglietto per il Qatar ma la conclusione del centrocampista azzurro è terminata alta sulla porta di Sommer. Di questo episodio ha parlato in conferenza stampa Leonardo Bonucci, che è stato il primo a consolare Jorginho dopo l'errore ma ha escluso che possa essere lui ora sarai il rigorista: "Sono stato il primo perché mi sono trovato lì, ero lì per abbracciarlo e quello era il mio pensiero primario. C'è stato l'errore e abbiamo solo pensato ad andare avanti. Lui ha tirato tantissimi rigori, anche molto importanti, è stato un errore che può capitare a chiunque e non sarò io il rigorista domani sera, lo decideremo poi quando sarà il caso".

In merito alla partita contro la squadra di Baraclough il difensore della Juventus ha affermato: "Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che domani la squadra farà una grande gara, perché la vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante".

Infine il capitano della Nazionale ha parlato di quello che gli Azzurri dovranno mettere in campo per portare a casa la qualificazione senza passare per l'inferno dei play-off: "Quello che siamo stati lo siamo stati perché dentro di noi, nel gruppo, avevamo qualcosa di diverso. Non so se dopo la vittoria dell'Europeo quello spirito si è andato un po' a perdere inconsciamente ma domani sera dobbiamo ritrovarlo. Quella pagina di storia rimane lì, scritta indelebile, ma ora dobbiamo ritrovare equilibrio e spensieratezza, la voglia di sacrificarci l'uno con l'altro, e domani dovrà venire fuori all'ennesima potenza".