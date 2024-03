L’Italia in Coppa Davis 2024 sfiderà Olanda, Brasile e Belgio nel girone di Bologna Dal 10 al 15 settembre l’Italia a Bologna scenderà in campo contro Brasile, Belgio e Olanda nella fase a gironi della Coppa Davis 2024 con l’obiettivo di qualificarsi per le Finals di Malaga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia campione in carica ha conosciuto i nomi delle squadre che sfiderà in Coppa Davis nella fase a giorni nel prossimo mese di settembre. Gli Azzurri sono ampiamente favoriti per qualificarsi alle Finals che si terranno nel mese di novembre, sempre a Malaga.Sinner e compagni sfideranno Belgio, Brasile e Olanda. Le prime passano ai quarti di finale.

A Bologna un anno fa l'Italia rischiò grosso, ma proprio da lì partì una cavalcata meravigliosa che ha poi portato al titolo che mancava da 47 anni. Sempre a Bologna torneranno i ragazzi di Volandri a giocare in Coppa Davis, lo faranno da detentori del titolo. All'Unipol Arena dal 10 al 15 settembre scenderanno in campo con l'Italia: l'Olanda di Griekspoor, sconfitta nei quarti a Malaga, il Brasile, che sarà nuovamente sul cammino degli Azzurri dopo le sfide storiche del 1992 (a Maceio) e del 1993, e il Belgio, che è riuscito a qualificarsi ma che è in disarmo.

Un sorteggio positivo con l'obiettivo della qualificazione per i quarti a portata di mano. In quella settimana, quella successiva agli US Open, si disputeranno altri tre gironi. E alcune nazionali onestamente non sono state sfortunate. Perché il Girone B è clamorosamente forte con Australia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca. Nel Girone C che si terrà in Cina ci sono gli Stati Uniti, mentre in quello presidiato dal Canada c'è anche la Finlandia.

I gironi della Coppa Davis 2024

Girone A (Bologna): Italia, Olanda, Belgio, Brasile

Girone B (Valencia): Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

Girone C (Zhuhai): Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile

Girone D (Manchester): Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina