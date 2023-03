L’infortunio di Berrettini diventa un caso social: i tifosi non gli perdonano pubblicità e gossip Berrettini costretto al ritiro per infortunio contro Rune nel torneo di Acapulco, critiche a non finire sui social per il tennista italiano.

A cura di Marco Beltrami

Cosa si è fatto Matteo Berrettini? Di che natura è l'infortunio che lo ha costretto a ritirarsi nel match contro Rune dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco? A quanto pare il tennista italiano è stato messo ko da un problema alla gamba destra, che se ha complicato i suoi piani, ha favorito il compito dell'avversario capace di infilare 7 game di fila (6-0, 1-0) e vincere 35 punti contro i 7 di Berrettini. Grande frustrazione e delusione per Matteo che ha dovuto fare i conti con i fischi del pubblico, e poi purtroppo anche con commenti negativi sui social, molti dei quali sfociati in insulti.

Berrettini è apparso sin da subito in difficoltà negli spostamenti contro Rune, ma non ha mai fatto riferimento platealmente con gesti alla natura del problema. Durante lo spezzone di partita, il tennista italiano ha fatto anche ricorso al fisioterapista approfittando dell'interruzione per pioggia. Una situazione "sfuggita" al pubblico e ai tifosi, che quando si è concretizzato il ritiro hanno puntato il dito contro il giocatore italiano colpevolizzandolo per la sua arrendevolezza, ignari delle sue condizioni.

In realtà però tutto è legato ad un fastidio che ora dovrà essere valutato con lo staff, e che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al Masters 1000 di Indian Wells. L'ennesimo infortunio è stato un colpo duro per Berrettini, che infatti ad un certo punto ha scagliato la sua racchetta sul cemento messicano infuriato. Un gesto inedito per un ragazzo sempre corretto e pacato come lui.

Se gli spettatori presenti sugli spalti dell'Abierto Mexicano Telcel lo hanno accompagnato nella mesta uscita dal campo a suon di fischi, ecco che la situazione è diventata ancor peggiore sui social. Pioggia di commenti negativi per Matteo anche sui suoi post dei giorni scorsi. Purtroppo in tanti lo hanno accusato dell'eccessiva fragilità e di essere ultimamente distratto dalle vicende sentimentali e dalla pubblicità. Un riferimento questo anche alle parole della leggenda del tennis italiano Pietrangeli che pochi giorni fa aveva sentenziato: "Mi sembra che Matteo si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis… Berrettini è un bravo ragazzo, ma è un pò come Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…".

Ecco la portata di alcuni commenti: “Penso che il pubblico messicano non meritasse quell’atteggiamento antisportivo” e poi: “Ogni tanto gioca anche a tennis… meno male”, “Se continui a pensare solo a fare pubblicità fai poca strada, devi tornare ad allenarti come un vero professionista”, “Mi sembra che gli piacciano più i tabloid che allenare, è un peccato che dopo una buona reputazione il suo livello non sia buono come anni fa”. Oltre al danno la beffa per il capitolino che forse in questo momento meriterebbe solo il sostegno dei suoi tifosi.