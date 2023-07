L’arbitro deve controllare un segno ma s’infortuna: scene insolite nella finale di Amburgo Mohamed Lahyani uno degli arbitri più esperti e popolari del circuito tennistico ha rimediato un infortunio molto particolare in occasione della sfida tra Zverev e Djere. Il giudice di sedia costretto alle cure del fisioterapista.

A cura di Marco Beltrami

Quello del Giudice di sedia nel tennis non è un incarico dei più semplici, soprattutto quando si dirigono match con giocatori dal carattere fumantino. Ne sa qualcosa Mohamed Lahyani uno degli arbitri più esperti e popolari del circuito che ha al suo attivo tantissime direzioni di gara anche complicate. L'ufficiale svedese in questo fine settimana si è reso protagonista di un episodio insolito in campo che non ha nulla a che fare con situazioni di gioco, o quasi.

Il classe 1966 nato in Marocco è uno degli arbitri più famosi a livello internazionale, capace nel 1997 di ricevere anche il certificato Gold ovvero la massima attestazione dell’ITF. Al suo attivo direzioni di gara in tutti gli Slam con la sua popolarità nel circuito cresciuta notevolmente. Certo Layani nella sua carriera ha dovuto fare i conti anche con polemiche e situazioni controverse che lo hanno fatto finire nel mirino dei tennisti: basti pensare agli ultimi screzi con Rune e Djokovic e al celebre caso dell’”incoraggiamento” a Kyrgios che gli costò anche una sanzione.

Questa volta però Layani si è preso la scena per una situazione molto particolare relativa ad un infortunio. Il giudice di sedia era impegnato a dirigere la finale del torneo ATP di Amburgo tra il padrone di casa Zverev e Djere. Ad un certo punto, è stato necessario il suo intervento in campo per il controllo di un segno lasciato da una pallina. Mentre scendeva dal seggiolino ecco la smorfia di dolore per un piede messo in fallo sui gradini e il problema fisico che però non gli ha impedito di svolgere il suo compito. Poco dopo è stato necessario addirittura l'intervento del fisioterapista e lo stop alle ostilità.

Di solito i protagonisti dei medical time-out sono i tennisti e invece ecco che questa volta è stato Mohamed Lahyani a sottoporsi alle attenzioni del professionista. L'arbitro ha mostrato la caviglia sinistra dolorante spiegando la natura dell'infortunio: una slogatura legata ad una scivolata e magari una piccola distorsione o una semplice vescica? Difficile dirlo, con il fisioterapista che ha apposto all'altezza del tendine d'achille un cerotto evidente.

Lahyani poco dopo è tornato al suo posto come se nulla fosse riprendendo a dirigere la partita che è poi stata vinta da un emozionatissimo Zverev. Niente di grave dunque per il giudice di sedia che probabilmente, a lavoro terminato, si sottoporrà a controlli per valutare l'entità dell'infortunio. Nel frattempo il video del suo infortunio ha fatto il giro del mondo scatenando anche l'ilarità di alcuni giocatori, come Kokkinakis che ha commentato sui social. "Ahahah ora sì che ho visto tutto".