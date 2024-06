video suggerito

La WTA sa dove si trova Camila Giorgi, la foto è inequivocabile: "Che meravigliosa sorpresa" Camila Giorgi ha postato una foto relativa ad una targa celebrativa della sua ex carriera nel tennis. Qualcuno nella WTA conosce la sua posizione.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Camila Giorgi? L’ormai ex tennista italiana, che poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro, si trova in un luogo che almeno per qualcuno non è sconosciuto. È quanto trapela dall’ultima foto social postata dalla classe 1991 di Macerata, esplicativa in tal senso.

Giorgi infatti ha caricato nelle sue Instagram stories, la foto di un cimelio per lei molto prezioso. Si tratta di un tributo dedicatole dalla WTA, ovvero l’associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto il mondo.

Camila Giorgi riceve un inaspettato regalo dalla WTA, sanno dove si trova

Si tratta di una cornice con all’interno un’immagine con un collage relativo alle foto più belle della carriera di Giorgi. Si possono notare alcuni scatti relativi ai suoi successi, a momenti di gioco, in conferenza stampa, fuori dal campo e così via. Ovviamente in primo piano c’è la celebrazione della vittoria più importante della sua avventura tennistica, ovvero quella al WTA 1000 di Montreal. Tutto accompagnato da queste parole: "Congratulazioni per la tua carriera eccezionale, ci mancherai".

Il post su Instagram di Camila Giorgi

Cosa vuol dire dunque questo post? Qualcuno della WTA conosce la località in cui attualmente risiede Camila Giorgi che per tutti sembra essere un mistero. Altrimenti non sarebbe stato possibile recapitarle questa "targa" celebrativa della sua carriera.

Cosa è successo a Camila Giorgi dopo il ritiro

Nel frattempo continua il momento particolare di Camila Giorgi, finita al centro di alcune situazioni controverse, con l’impossibilità di contattare lei e la sua famiglia. Si è parlato di una possibile fuga dall’Italia collegata ai suoi problemi fiscali, confermati anche dai legali, con tanto di accuse extra gravissime. Senza dimenticare anche il processo per falsificazione di certificati di vaccinazione. Una serie di circostanze che devono essere ancora chiarite.