La tennista si infuria al Roland Garros, lancia la pallina e rischia di colpire uno spettatore Olga Danilovic ha rischiato la squalifica durante il match di terzo turno del Roland Garros con Ons Jabeur. La serba in un momento di rabbia ha lanciato una pallina in tribuna ed ha quasi centrato un tifoso.

A cura di Alessio Morra

Qualcosa di molto particolare è accaduto al Roland Garros. Durante il match tra Danilovic e Jabeur la tennista serba si è infuriata ha preso una pallina e l'ha lanciata violentemente verso gli spalti e per un soffio non ha colpito in pieno uno spettatore. La giocatrice ha rischiato anche la squalifica.

Olga Danilovic sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha iniziato il torneo da numero 105 della classifica mondiale, per disputare il Roland Garros ha dovuto superare le qualificazioni, ha vinto due partite nel tabellone principale e si è guadagnata la sfida con Ons Jabeur, numero 4 WTA. Gli organizzatori hanno scelto il match tra Danilovic e Jabeur come ultimo del programma di sabato 3 giugno per il Suzanne Lenglen. Un grande onore per la serba, che è partita bene ed ha vinto il primo set 6-4.

Jabeur però è una giocatrice di livello, è una campionessa, e velocemente si è rimessa in carreggiata. Sul finire del secondo set quando la tunisina iniziava a piazzare con precisione i suoi colpi, sostenuta anche dal grande tifo del pubblico, Danilovic si è arrabbiata e per sfogarsi, senza pensarci troppo, ha preso una delle palline e con una mano l'ha gettata via, la pallina è volata velocemente laddove erano presenti gli spettatori più prossimi al campo, uno di questi si è scansato giusto in tempo altrimenti sarebbe stato colpito in pieno. Danilovic quando vede quella pallina andare verso quello spettatore ha capito di aver sbagliato, si è scusata subito e ha tremato. Perché se l'avesse colpito la squalifica sarebbe stata automatica.

Danilovic ha lottato, è stata in partita, fino alla fine, ma Ons Jabeur si è imposta in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. La finalista di Wimbledon lunedì affronterà l'americana Pera, che ha battuto Cocciaretto, l'ultima italiana in corsa nel torneo femminile.