video suggerito

La risposta spiazzante di Alcaraz sui nuovi fenomeni del tennis: “Io ho solo due anni più di loro” Carlos Alcaraz a Melbourne può diventare il più giovane tennista a vincere tutte le prove Slam. Lo spagnolo non ha nemmeno 22 anni e in conferenza stampa ha rimarcato la sua età parlando dei nuovi talenti del tennis: Fonseca, Tien e Mensik. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, ma contro il portoghese Borges ha perso il primo set del suo torneo. Poco male. Alcaraz è in forma, sa di avere un tabellone complicato e spera di arrivare in buone condizioni alle sfide con i big, può trovare Djokovic e Zverev. Dopo l'incontro ha parlato di tatuaggi sul campo, mentre in conferenza stampa lo spagnolo ha risposto a una domanda sui nuovi talenti del tennis e lo ha fatto in modo totalmente spiazzante.

Alcaraz ha già vinto 4 titoli del Grande Slam e a Melbourne cerca un record

Alcaraz non ha negli Australian Open il suo torneo dello Slam preferito. Lo spagnolo ha vinto già quattro prove Slam: ha conquistato due titoli a Wimbledon e si è imposto anche agli US Open e al Roland Garros. Dovesse vincere a Melbourne diventerebbe il più giovane di sempre ad aver vinto tutte e quattro le prove Slam. Perché Carlos Alcaraz è classe 2003! Non ha nemmeno ventidue anni ed ha esperienza da vendere, oltre ad una bacheca stracolma.

Carlos Alcaraz ha parlato di Fonseca, Tien e Mensik

Considerando la sua carriera in pochi pensano che lo spagnolo è ancora un ragazzino. Così quando in conferenza stampa gli è stata postata una domanda sui tre ragazzini terribili che hanno eliminato tre top ten in questi Australian Open – Joao Fonseca, che ha fatto fuori Rublev prima di perdere con Sonego, Learner Tien, che ha vinto una partita meravigliosa contro Medvedev, e Jakub Mensik, eliminato da Davidovich Fokina in cinque set dopo aver battuto Casper Ruud – il numero 3 del ranking ATP ha dato una risposta al tempo stesso disarmante e divertente: "Io sto parlando come avessi 30 anni, ma io ho appena due anni più di loro". Poi ha aggiunto: "Cosa mi auguro? Spero che non mi battano".

Leggi anche Djokovic show dopo Machac: incenerisce un disturbatore con una battuta poi il messaggio sulla telecamera

Carlos Alcaraz rispondendo con il sorriso ha fatto anche capire quanto è stato precoce. Perché lui è nato nel maggio 2003 ed è già da tre anni abbondanti uno dei migliori al mondo. Tien e Mensik sono entrambi del 2005, hanno 19 anni, Fonseca è del 2006, di anni ne ha 18. Tutti e tre sembrano destinati a un grande futuro nel tennis e si preparano a sfidare Sinner e Alcaraz.