Davidovich stravolto dopo un’altra incredibile rimonta: “Ho annullato due matchpoint? Non lo ricordo”

A cura di Alessio Morra

La storia del tennis è piena di rimonte, ed è piena di tennisti che in un momento di forma fisica e mentale riescono a compiere imprese titaniche. Alejandro Davidovich Fokina è riuscito a vincere due partite consecutive al quinto set dopo aver perso i primi due, un evento che agli Australian Open non accadeva da venti a Melbourne. Lo spagnolo ha battuto Mensik annullando al giovane ceco due matchpoint, ma nell'intervista a caldo ha dichiarato di non ricordare nemmeno di averlo fatto.

Marathon Man Davidovich rimonta pure Mensik

Davidovich Fokina sta giocando un Australian Open fenomenale. Il tennista spagnolo aveva ottenuto un successo fantastico mercoledì scorso quando ha vinto rimontando due set al canadese Auger-Aliassime, che era favoritissimo. E il giocatore di Malaga si è ripetuto anche con Mensik, con il giovane ceco che aveva vinto due set ed ha finito per perdere. Questa volta lo spagnolo è riuscito ad annullare soprattutto due matchpoint.

Davidovich ha ribaltato un incontro che sembrava perso più volte. Quando era sotto di due set, 6-5 0-30, e poi cancellando due matchpoint, uno sul servizio dell'avversario. Vinto il tie-break del terzo set, ha poi dilagato imponendosi nettamente al quinto. Alla fine della partita c'è stato un bell'abbraccio tra i due, con Mensik che ha trovato la forza di scherzare nonostante la sconfitta.

Davidovich non ricordava di aver annullato due matchpoint

Ora sfiderà Tommy Paul negli ottavi di finale, in un match in programma domenica. Certamente l'americano sa che non dovrà concedergli la minima chance di remuntada. Davidovich Fokina dopo la partita era felice, ma estremamente stanco e ha fatto capire quanto sia difficile giocare una partita così lunga quando ha detto: "Ho annullato due matchpoint? Non lo ricordo".

Poi parlando del match ha detto: "Non so come descrivere questa sensazione. Per la prima volta ho vinto tre partite di fila qui a Melbourne e significa molto. Non ero mai riuscito a rimontare una partita dopo aver perso i primi due set e invece l'ho fatto per due volte. Non sapevo di aver salvato due matchpoint, ero concentrato sul tie-break, su ogni singolo punto. Questa sarà la mia città preferita d'ora in poi".