La rimonta irreale di Cirstea, a Dubai è accaduto un miracolo: “Ci ho provato per il pubblico” Sorana Cirstea si è qualificata per le semifinali del 1000 di Dubai, traguardo che ha raggiunto vincendo una partita che aveva praticamente perso contro Vondrousova, avanti 6-2 5-1 e con matchpoint. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel tennis realmente nessuna partita è mai finita. Una regola che vale sempre, anche per campioni consumati, fatti e finiti. Lo sanno bene tutti i tennisti e tutti coloro che amano il tennis. A Dubai, nel torneo WTA, si è avuta l'ennesima dimostrazione e all'ennesima potenza. La romena Cirstea era sotto 6-2 5-1 e quando ha fronteggiato nel settimo game un matchpoint mai pensava di poter vincere e invece lo ha fatto, passando in semifinale. Venerdì affronterà l'italiana Jasmine Paolini.

Il torneo di Dubai è un 1000 a livello WTA. Jasmine Paolini ha raggiunta la semifinale più prestigiosa della sua carriera sfruttando il ritiro per gastroenterite di Elena Rybakina, che nelle ultime settimane aveva ottenuto eccellenti risultati. Poi sono scese in campo sul centrale la ceca Vondrousova, vincitrice di Wimbledon, e la 34enne Cirstea, che è ritornata dagli inferi. Il match pareva scontato nel pronostico e lo è stato per larga parte dell'incontro, che la ceca ha dominato. Sul 6-2 5-1 si aspettava solo la parola fine.

Cirstea si è trovata a dover cancellare un matchpoint, ci è riuscita, si è portata sul 2-5 e velocemente ha agganciato la rivale sul 5-5. A quel punto la partita è diventata interessante con la ceca che ha iniziato a sentire il peso del successo svanito. Si va al tie-break, che Cirstea si aggiudica e quando si va al terzo è chiaro che c'è una grande favorita e cioè la romena, che si impone per 6-2.

Quando l'incontro finisce Cirstea si mette le mani nei capelli, ha compiuto una rimonta epica, ma quasi non ci crede. Cirstea vola in semifinale e affronterà Paolini. La WTA l'ha esaltata con una citazione classifica e meravigliosa: "It's not over until it's over" e cioè: "Non è finita fin quando non è finita". Lei ancora stupita a caldo nell'intervista a bordo campo ha detto: "Questa è la più grande rimonta della mia carriera. A essere onesti, quando ero sotto di un set e 5-1, almeno rendilo più carino per il pubblico". Da lì è partita una vittoria epica.