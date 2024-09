La reazione di Panichi alla prima partita con Sinner: “Mamma mia”. Si è accorto di dov’è capitato

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner nell'esordio vittorioso contro Jarry al torneo di Pechino ha per la prima volta potuto contare sul sostegno dei nuovi componenti del suo team. Sulle tribune del China Open ad assistere al match tra il numero uno al mondo e il cileno c'erano infatti il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, ai quali si è legato da poco. Proprio Panichi reduce dall'esperienza con Djokovic si è reso conto subito di quello che è capace di fare Jannik.

Panichi e Badio in panchina per Sinner contro Jarry a Pechino

C'erano loro dunque al fianco di coach Vagnozzi durante il primo match sul cemento cinese rivelatosi non semplice. Panichi in particolare si è subito reso conto del livello eccezionale di Sinner in partita, mostrando anche con le sue reazioni il gradimento e lo stupore per il gioco di Jannik. Incitamento costante e anche un sospiro di sollievo nel secondo set dopo uno scambio lunghissimo, e un punto vinto dall'italiano. Panichi si è lasciato andare ad un "mamma mia", anche per sottolineare come Sinner sia un numero uno assoluto non momentaneo ma generazionale, proprio come Novak Djokovic che lui conosce bene.

Panichi, Badio e Vagnozzi: consigli a Sinner contro Jarry

Insomma un professionista eccezionale come lui non poteva non rendersi conto del potenziale che ha tra le mani, di altissimo livello. E il sostegno e i consigli del team sono stati fondamentali per il giocatore. In avvio di secondo set infatti, come riportato da Sky, sono arrivati per Sinner anche delle dritte sull'atteggiamento da tenere in risposta.

Nel parziale d'apertura Jarry si era rivelato praticamente impeccabile in battuta. Stando a quanto rivelato da Raffaella Reggi, Vagnozzi ha consigliato al suo giocatore: "Varia la posizione sulla prima, stare leggermente avanti oppure dietro. Indicazioni su questa traiettoria in uscita da destra e su come impattare la risposta".

Come mostrato in alcuni video dei giorni precedenti, durante gli allenamenti, il feeling tra Sinner, Panichi e Badio è già forte. Alla fine dunque gioia incontenibile e grande esultanza per un ultimo game giocato alla grande da Sinner con almeno due punti da circoletto rosso. Non è mancato anche il classico "forza", vero e proprio marchio di fabbrica del team. Un team che è già compatto e pronto ad accompagnare Sinner verso altri successi.