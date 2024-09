video suggerito

La reazione della moglie di Djokovic a Sinner che annuncia due ex fedelissimi di Novak: "Non mollo" Jannik Sinner ha scelto per il suo staff Marco Panichi e Ulises Badio, che hanno lavorato per tanti anni con Novak Djokovic. La moglie del campione serbo, Jelena, ha commentato la notizia sui social.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è stato costretto a cambiare parte del suo staff. Dopo la vicenda Clostebol sono stati liquidati il preparatore atletico Ferrara e il fisioterapista Naldi. Ha proseguito senza di loro agli US Open e ora li ha sostituiti ingaggiando Marco Panichi e Ulises Badio, due nomi che contano nel circuito ATP. Perché loro sono stati a lungo al fianco di Novak Djokovic. Il duplice ingaggio di Sinner ha portato all'ironica reazione di Jelena. Il commento piazzato sui social dalla moglie dell'ex numero 1, che commentando la foto ufficiale di Sinner, Panichi e Badio, non è passato inosservato.

Panichi e Badio nello staff di Sinner

Di Marco Panichi come nuovo preparatore di Sinner se ne parlava da giorni. Lunedì scorso è arrivata l'ufficialità con un post social di Jannik, che ha pubblicato un'immagine che lo ritrae con il preparatore romano e con Ulises Badio, mago dei muscoli argentino. Due nuovi componenti dello staff. Due uomini esperti che hanno avuto modo di lavorare e vincere tanto con Novak Djokovic, che dopo averli avuto a lungo con sé un po' di tempo fa ha deciso di cambiare.

Il simpatico commento di Jelena Ristic

Chiaramente la notizia è stata duplice. Perché in primis c'era curiosità nello scoprire i nomi dei nuovi membri dello staff di Sinner e poi perché Jannik è andato sul sicuro prendendo chi aveva lavorato con l'uomo che detiene tutti i record nella storia del tennis.

La notizia non è passata inosservata nemmeno nel mondo Djokovic e con grande simpatia, la moglie di Novak, Jelena Ristic ha commentato un post su Instagram. Vedendo Panichi e Badio nella foto con Sinner ha scritto: "Io non lo mollo". Ironica e non poco la dolce metà di Djokovic, che ha aggiunto anche una sfilza di emoji sorridenti. Un post simpatico da parte di Jelena, che ovviamente non molla e non mollerà mai Djokovic. I due sono una coppia storica e soprattutto solidissima.