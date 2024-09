video suggerito

Chi è Ulises Badio, il nuovo fisioterapista di Sinner che secondo Djokovic ha le “mani magiche” Ulises Badio e Marco Panichi sono entrati a far parte del team di Jannik Sinner. Badio è un fisioterapista argentino che per oltre cinque anni ha lavorato con Novak Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha ricaricato le batterie dopo il successo degli US Open ed è pronto a ripartire per un gran finale di stagione. Il numero 1 della classifica ATP ha riampliato il suo staff, perché dopo il caso Clostebol sono fuoriusciti Naldi e Ferrara. Sono saliti a bordo due ex collaboratori di Djokovic: Marco Panichi e Ulises Badio, fisioterapista argentino che è il nome nuovo del team di Sinner, che avrà sempre con sé i suoi allenatori Cahill e Vagnozzi.

Panichi è il nuovo preparatore di Sinner

Sinner ha saccheggiato il vecchio team di Novak Djokovic, che d'altronde essendo stato numero 1 per oltre 400 settimane aveva con sé uno staff di livello altissimo. Jannik ha ingaggiato come preparatore atletico il romano Marco Panichi, nome importante nel circuito. Djokovic quando lo congedò lo ringraziò con tutti gli onori. Panichi è stato anche al fianco di diversi giocatori italiani (Fognini, Vinci, Bolelli, Schiavone) e torna nel circuito con il miglior giocatore al mondo.

Ulises Badio è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner

Insieme a Panichi è stato ufficializzato pure Ulises Badio, anche lui per tanti anni al fianco di Novak Djokovic. Badio ama la filosofia orientale e la musica, fa yoga, spesso cita Buddha. Djokovic ha spesso parole meravigliose sul suo conto, praticamente sempre. Una volta disse: "Prima di tutto, Uli è una persona meravigliosa e lo puoi vedere ogni giorno dalle piccole cose che fa. Il modo in cui tratta le altre persone è significativo, scambia sempre due parole con tutti, è capace di portare cioccolatini e regali ai colleghi che lavorano con l’ATP".

Leggi anche Sinner ufficializza Panichi come nuovo preparatore atletico, scelto anche il fisioterapista

Il complimento maggiore, però, Djokovic glielo fece nel 2021, quando agli Australian Open si ritrovò a vincere con uno strappo addominale un match durissimo con Fritz, sembrò a un passo dal ritirarsi dal torneo e invece lo vinse grazie alle ‘mani magiche‘, così le definì, di Ulises Badio.

Badio ha lavorato per quattro anni come fisioterapista per l'ATP, è laureato in kinesiologia ed è fisioterapista, esercita sia terapia manuale che chiropratica, oltre che agopuntura e medicina cinese. Ulises Badio ha lavorato anche con la squadra di calcio del Valencia e vanta anche diverse esperienze negli Stati Uniti. L'Italia è sempre stata nel destino di questo quarantaseienne argentino, che ha vissuto anche in Veneto ed ha lavorato in un paio di cliniche tra Treviso e Motta di Livenza.

I tornei che giocherà Sinner nel 2024: riparte da Pechino

Panichi e Badio hanno iniziato a Monte Carlo la loro avventura con Sinner e voleranno con lui in Cina dove nel mese di ottobre giocherà i tornei di Pechino e Shanghai. Il 2024 proseguirà con la ricca esibizione saudita prima dei tornei indoor di Vienna e Parigi Bercy e del gran finale con le ATP Finals e le Final 8 di Coppa Davis di Malaga.