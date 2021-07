Uno dei grandi problemi irrisolti del tennis è il ‘Medical Time Out‘ che molto spesso viene usato in modo tattico da alcuni giocatori che chiamando il fisioterapista cercano di stoppare il ritmo dell'avversario che sta vincendo. Per questo motivo l'incontro di terzo turno di Wimbledon tra Jelena Ostapenko e Ajla Tomljanovic ha ottenuto popolarità mondiale. Tomljanovic si è imposta in tre set e si è qualificata per gli ottavi di finale, ma quando è andata a stringere la mano all'ex campionessa del Roland Garros l'ha attaccata pesantemente dicendole che era stata poco sportiva, Ostapenko a stretto giro ha risposto alla giocatrice australiana e le ha detto: ‘Parli proprio tu che sei la peggiore'.

Le due giocatrici disputano un bellissimo incontro nei sedicesimi di Wimbledon, la lettone vince 6-4 il primo set, con lo stesso punteggio Tomljanovic si mette in pari e nel terzo set scappa, portandosi sul 4-0. La partita ce l'aveva in pugno Ajla, nota anche per essere la dolce metà di Berrettini. Ma sul 4-0 Ostapenko dice di avere dei problemi addominali e chiede all'arbitro di chiamare il fisioterapista. Incontro sospeso. E break infinito. La lettone esce dal campo addirittura per 15 minuti – la regola dice che una volta capito qual è il problema fisico l'intervento può durare al massimo 3 minuti.

Il Medical Time Out, purtroppo, serve anche a stoppare il ritmo degli avversari di turno. Questa è diventata quasi una regola non scritta per alcuni giocatori che vivono del fine che giustifica i mezzi. L'australiana è stata brava a non scomparsi e quando il match è ripreso ha portato a casa la partita imponendosi con il punteggio di 6-2. Qualificazione agli ottavi e sulla carta anche con un turno favorevole, perché Tomljanovic sfiderà Emma Raducanu, giovane talento inglese.

Quando finisce l'incontro Tomljanovic attende Ostapenko e quando le dà la mano le dice: "Sei una bugiarda, ti sei comportata malissimo". L'australiana non credeva al problema fisico e riteneva che il time out fosse tattico; Ostapenko risponde con rabbia: "Parli proprio tu. Hai zero rispetto, vero. Sei la peggiore del tour".

Ovviamente in conferenza stampa entrambe sono state interpellate sulla lite, Tomljanovic era molto più serena, in fondo aveva superato un turno complicato, ma non ha mancato di rifilare una stilettata all'avversaria:

La felicità della vittoria supera tutto, perché è un momento importante per la mia carriera. Sono molto felice di aver raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon per la prima volta. Ma credo che il suo comportamento sia stato vergognoso e ridicolo, è un cattivo esempio per tutti i bambini che ci seguono e ci ammirano. Sono sicura che non fosse infortunata, non ha avuto nulla per tutta la partita.

Mi è già capitato che qualche giocatrice chiedere il medical time out, succede di solito quando stanno perdendo male. Voleva solo togliermi ritmo. Come se non bastasse a fine partita mi ha detto che sono irrispettosa. Dovrebbe esserci una regola per impedire che accadano queste cose, perché succede spesso nel tennis femminile. Il punto è che puoi sempre mentire.