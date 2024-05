video suggerito

La giornata fortunata di Begu agli Internazionali di Roma: si ritirano due avversarie e va avanti Irina-Camelia Begu ha usufruito di un duplice colpo di fortuna agli Internazionali d’Italia. La romena avrebbe dovuto sfidare Rybakina, campionessa 2023 di Roma, ma la kazaka ha dato forfait. Al suo posto è entrata Dodin, che si è ritirata contro Begu nel primo set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa edizione degli Internazionali d'Italia è caratterizzata dai ritiri. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato forfait in verità prima del torneo, Matteo Berrettini si è ritirato un giorno prima del via, mentre Musetti è stato costretto a ritirarsi durante il match con Atmane. In campo femminile si è infortunata alla caviglia la ceca Blinkova, ma soprattutto ha dato forfait Elena Rybakina, campionessa di Roma nel 2023. Al suo posto è stata ripescata la francese Dodin, che ha giocato appena 27 minuti. Perché un infortunio l'ha stoppata e così Begu ha clamorosamente ha passato il turno grazie ai problemi fisici di due tenniste.

Rybakina si ritira dal torneo di Roma

Irina-Camelia Begu è stata una giocatrice di buon livello, ma a causa di problemi fisici è uscita dalle prime 150. Grazie alla classifica protetta si è presentata a Roma, dove non senza soffrire ha superato il primo turno battendo la spagnola Masarova. Con quel successo si è guadagnata il secondo turno, avrebbe dovuto affrontare Elena Rybakina, numero 4 della classifica mondiale e vincitrice degli Internazionali di Roma del 2023.

L'incontro era programmato come secondo di giornata sul centrale, ma poco prima la kazaka ha annunciato il forfait: "Purtroppo non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bei ricordi dell’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per rivendicare il mio titolo e giocare davanti ai tifosi italiani".

Si ritira pure Dodin, Begu passa al terzo turno giocando 27 minuti

Primo colpo di fortuna per la romena, che si è trovata di fronte la francese Oceane Dodin che ha preso il posto di Rybakina. L'incontro tra Begu e Dodin dura pochissimo, appena 27 minuti. Perché Dodin è costretta a ritirarsi a causa di un problema fisico sul 5-2 del primo set per Begu, che così senza colpo ferire passa ai sedicesimi di finale di Roma.