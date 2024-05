video suggerito

Musetti si ritira dal torneo di Roma, non riusciva più a giocare: “Ci ho provato ma non sto bene” Musetti costretto al ritiro per problemi fisici nella partita contro Atmane. Il tennista italiano che aveva perso il primo set, non riusciva più a giocare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

156 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Sinner e Berrettini, anche Lorenzo Musetti si ritira dal torneo di Roma. A differenza dei due colleghi connazionali però, il tennista carrarino è sceso in campo contro il francese Atman nel secondo turno degli Internazionali d'Italia. Dopo aver perso il primo set, e manifestando a più riprese il suo malessere per i postumi di febbre e un virus intestinale, Musetti è uscito dal campo a causa di problemi fisici accusati anche nella giornata di ieri.

Perché Musetti si è ritirato contro Atmane nel torneo di Roma

A quanto pare Musetti, unica testa di serie italiana del torneo ha dovuto fare i conti con alcuni fastidi di natura anche gastrointestinale già nelle 48 ore precedenti all'esordio. Nonostante tutto, proprio alla luce del suo legame con il prestigioso torneo di casa, ha deciso di provare a giocare comunque, senza troppa fortuna. Sin dall'inizio della partita contro Atmane, Lorenzo è apparso in difficoltà dal punto di vista fisico. Il giocatore azzurro infatti a più riprese si è lamentato con il suo angolo. Emblematico il labiale: "Non posso giocare così, non posso".

Musetti ha provato ad accorciare il più possibile gli scambi, trovando però tra l'altro di fronte un giocatore in giornata di grazia. Il primo set è stato comunque tirato, anche se alla fine Musetti si è arreso 7-5. In avvio di secondo parziale, Lorenzo è apparso in grande difficoltà e infatti dopo un game è finito piegato in due con le mani sulla ginocchia, ha alzato bandiera bianca. Dopo essersi avvicinato all'arbitro e al suo avversario, uno sconsolato Musetti ha ufficializzato la sua volontà di uscire in anticipo dal campo.

Leggi anche La giornata fortunata di Begu agli Internazionali di Roma: si ritirano due avversarie e va avanti

Al momento dei saluti il giudice di sedia gli ha chiesto cosa fosse successo. La risposta di Musetti è stata essenziale: "Ho provato a giocare, ma non sto bene e non ho energie". Davvero distrutto il tennista italiano, con Atmane che con grande sportività si è quasi scusato nell'esultanza per la vittoria. L'uscita dal campo di Musetti è stata accompagnata da alcuni fischi. La maledizione per lui continua.

Nella conferenza stampa successiva al match ha poi spiegato: "Ho cancellato tutti gli allenamenti programmati a causa di un virus intestinale e della febbre. Questa mattina mi sono svegliato che non avevo energie, c’è profondo rammarico".