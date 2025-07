video suggerito

Kyrgios protesta a Wimbledon: “Abbassate i prezzi, sono pazzeschi. Per una birra è troppo” Nick Kyrgios si è indignato per il costo delle bevande a Wimbledon. La birra è aumentata rispetto alla scorsa stagione, così come anche le bevande analcoliche e non. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Nei primi giorni di Wimbledon non si discute solo della clamorosa sequela di eliminazioni eccellenti, ma anche dei prezzi dei drink. Tifosi e appassionati si sono lamentati infatti degli aumenti delle bevande, e in particolare dei costi della birra, nei locali presenti nella zona dell'iconico torneo di tennis. Oltre al prezzo del biglietto, bisogna dunque fare i conti con cifre considerevoli per dissetarsi e rifocillarsi. Una situazione che ha indignato anche Nick Kyrgios.

I prezzi delle bevande e delle birre a Wimbledon

Tutti i prezzi sono aumentati rispetto alla scorsa stagione. Una pinta di birra alla spina può costare dalle 8,85 sterline (ovvero 10,45 euro) alle 8,45 sterline (9,77 euro). Dai 40 ai 50 centesimi in più rispetto alla scorsa stagione per le birre. Così anche per le bevande alcoliche in bottiglia che si possono acquistare al Walled Garden Bar, vicino a Court One e Henman Hill: quelle da 33 cl sono vendute a circa 9 euro, 8 euro invece per quelle analcoliche.

Per gli appassionati che desiderano assaggiare un bicchiere del tradizionale Pimm's, il cocktail fruttato preferito di Wimbledon, quest'anno il prezzo è di 14,21 euro, con un aumento di circa 0,35. Per quanto riguarda invece gli amanti dello champagne, una bottiglia di Lanson Le Rosé Creation Brut costa ora 117,04 euro, con un aumento di quasi 4,64 euro, mentre quello più costoso, Lanson Le White Label Sec, arriva a 121,75 euro.

Aumentati i prezzi anche delle bevande analcoliche

Stesso discorso anche per le bevande analcoliche, con rincari di circa 0,17 euro per le bottiglie. E l'acqua? Una bottiglietta costa anche poco meno di 6 euro, anche se in alcuni punti di ristoro c'è la possibilità di prenderla gratuitamente. Una soluzione degli organizzatori per sopperire al caldo record.

Ovviamente anche i cibi hanno fatto registrare dei rincari. Lo shawarma di pollo o sedano rapa, con patatine fritte o un wrap, costa ora circa 15,08 euro, mentre un panino con i bastoncini di pesce si vende a 16 euro. Le patatine fritte poi sono passate da 5,80 a 6,03 euro.

Nick Kyrgios s'indigna per i prezzi delle bevande e dei cibi a Wimbledon

Una situazione che ha fatto arrabbiare anche Nick Kyrgios, che dopo essere stato silurato dal team della BBC, e non potendo giocare per la sua condizione fisica precaria, lavora a Wimbledon per conto di talkSPORT. Queste le sue parole: "Quello di cui mi lamento è il prezzo delle bevande. Sì, a Wimbledon è pazzesco. Una birra costava circa 11 sterline, ovvero più di 20 dollari australiani. Per una birra, è troppo. Insomma: Wimbledon, bisogna abbassare i prezzi".