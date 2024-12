video suggerito

Katie Boulter racconta l'incubo dello stalking: "Mi diceva: sono fuori, se esci ti farò del male" La tennista inglese in un'intervista ha raccontato la sua vicenda e ha detto che in passato è stata vittima di stalking. Katie Boulter ha raccontato due episodi: uno avvenuto durante il torneo del Queen's, maschile, e uno durante quello femminile di Nottingham.

A cura di Alessio Morra

Katie Boulter è una tennista inglese, nel 2024 ha fatto un grande salto di qualità: ha vinto due titoli e ha chiuso al numero 24. La giocatrice è molto apprezzata da chi segue il tennis ed è nota anche per la sua consolidata storia d'amore con Alex de Minaur, numero 9 della classifica ATP. In una recente intervista ha dichiarato di essere stata seguita da uno stalker, ed ha raccontato la sua vicenda.

La tennista seguita a Londra mentre era con il fidanzato, de Minaur

Boulter ha rilasciato un'intervista al ‘Guardian' nella quale ha raccontato in particolare di un episodio accadutole tempo fa, a Londra, durante il torneo del Queen's: "A volte sono stata seguita, in un'occasione ero andata a prendere Alex (de Minaur, il suo fidanzato ndr.) e qualcuno mi ha seguito in macchina. Siamo andati a Sloane Square, siamo scesi, siamo andati a fare un giro per negozi e cose del genere e la stessa macchina ci ha seguito fino a casa. Ero con Alex, quindi è andato tutto bene, ma non era la sensazione migliore. Succede a tutte noi, fa parte della vita quando sei un po’ sotto gli occhi del pubblico, non ti senti a tuo agio. Noi donne, se siamo sole a casa la sera, pensiamo a queste cose".

Il messaggio ricevuto durante il torneo di Nottingham: "Sono fuori, ti farò male se esci"

Ma c'è stato anche un altro episodio che ha voluto condividere: "Una volta ero al torneo di Nottingham qualcuno mi scrisse un messaggio sui social media dicendomi: ‘Sono fuori. Se esci ti farò del male.’ Ovviamente ho allertato la WTA e hanno trovato il ragazzo, che era effettivamente sul posto. Cose del genere accadono continuamente. Ovviamente siamo molto ben protetti, il che ti fa sentire al sicuro. La WTA fa un ottimo lavoro”.