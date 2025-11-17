Jelena Ostapenko è milionaria ma vende campioncini di profumo usati sui social: chiede da 5 a 15 euro

Jelena Ostapenko ha iniziato a godersi le vacanze dopo la lunga stagione appena conclusasi con le WTA Finals di doppio a Riad, in cui ha raggiunto la semifinale. La 28enne tennista lettone negli ultimi giorni è peraltro diventata virale sui social non per i suoi colpi, ma per la sua ‘seconda attività' di venditrice di materiale usato. Stavolta non si tratta di capi di abbigliamento, ma di campioncini di profumo che ha testato ma che evidentemente non le servono più: flaconi dalla cui vendita la Ostapenko auspica di fare cassa tra i 5 e 15 euro a pezzo.

La lettone è una delle più forti doppiste al mondo, attualmente numero 7 (in singolare invece è 23sima, con un ‘career best' di 5 nel 2018, dopo che l'anno prima aveva vinto il Roland garros). Nelle recenti Finals di doppio, in cui ha fatto coppia con la taiwanese Su-Wei Hsieh, la Ostapenko ha dominato il girone vincendo tutte e tre le partite (compresa quella con le nostre Paolini ed Errani), poi ha perso in semifinale contro Timea Babos e Luisa Stefani. È stata comunque un'altra buona stagione per Jelena, che ha fatto bene in singolare soprattutto nella prima parte dell'anno (vittoria a Stoccarda e finale a Doha), centrando un successo anche in doppio (oltre a due finali perse, tra cui Wimbledon).

Jelena Ostapenko, nata a Riga in Lettonia l’8 giugno 1997, è stata numero 5 al mondo in singolare

La ‘seconda attività' di Jelena Ostapenko: vende suoi capi di abbigliamento usati. Ora spuntano anche i profumi

In totale, tra singolare e doppio, la giocatrice di Riga si è portata a casa più di 2 milioni e 300mila dollari di premi (poco meno di due milioni di euro), somma che va a rimpolpare il suo totale di vincite in carriera portandolo a quasi 19 milioni di dollari (oltre 16 milioni di euro). Insomma, Jelena non è certo una che ha bisogno di soldi, ma nonostante questo sul suo profilo Instagram ufficiale è presente un link che indirizza a un altro suo account che ha lo scopo di "dare una seconda vita ad alcune cose", ovvero – in soldoni – di vendere materiale usato dalla lettone, capi di abbigliamento "indossati gentilmente" in primis.

Ma in vendita non ci sono solo questi, visto che recentemente è spuntato l'annuncio relativo a campioncini di profumo (alcuni visibilmente utilizzati), con prezzi che vanno dai 5 euro di ‘Emporio Armani' e ‘Ariana Grande' ai 15 di ‘Louis Vuitton', passando per i 10 di ‘Chanel'.

Una vicenda che ha suscitato numerosi commenti, tra chi si è chiesta se la Ostapenko "fosse al verde" e chi ha ricordato che quest'anno, vincendo il torneo a Stoccarda, Jelena si è portata a casa – oltre all'assegno della WTA – anche una Porsche del valore di 120mila euro ("deve vendere quella") e ancora chi fa una diagnosi di "dipendenza dallo shopping online, come venditrice". Magari semplicemente ci paga la bolletta della luce o del gas…