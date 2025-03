video suggerito

Jasmine Paolini sorprende la raccattapalle con un gesto bellissimo: la vittoria su Osaka è più bella Jasmine Paolini nel match di Miami vinto contro Osaka si è resa protagonista di un bel gesto nei confronti della raccattapalle. Una situazione non da tutti.

A cura di Marco Beltrami

Bentornata Jasmine Paolini. La tennista numero uno d'Italia ha sfoggiato una prestazione in crescendo a Miami, battendo in rimonta Naomi Osaka per qualificarsi ai quarti di finale. Si è rivista la giocatrice capace d'incantare tutti nella scorsa stagione dopo un inizio complicato. Una situazione che rappresenta un'iniezione di fiducia e di entusiasmo per il prosieguo del torneo e dell'annata. Un match in cui tra l'altro Jasmine ha dimostrato anche di avere una grande sensibilità: ha provato infatti ad aiutare una raccattapalle.

Jasmine Paolini è tornata, bella vittoria contro Osaka

Contro la ex numero uno del mondo, Jasmine è salita in cattedra a partire dal secondo set. Si è rivisto il tennis che le ha permesso di togliersi enorme soddisfazioni, con ritmo, grinta e capacità di rispondere colpo su colpo. La nipponica si è ritrovata di fronte un'avversaria molto complicata che oltre a non dare punti di riferimento, l'ha messa spesso e volentieri nelle condizioni di sbagliare, rischiando troppo.

Perché Jasmine Paolini sorrideva durante match con Osaka

Tutto senza perdere la sua indole, tanto decisa quando si tratta di colpire la pallina, quanto positiva. Spesso e volentieri Jasmine ha tirato fuori il suo miglior sorriso, spiegando poi dopo il match: "Sorridevo perché a volte lei giocava troppo bene. Penso che abbiamo fatto degli scambi davvero veloci ed è davvero dura giocare contro di lei. Non ho mai giocato contro e in realtà l'avevo vista solo in TV". Un sorriso che Paolini ha utilizzato anche con una raccattapalle in panchina durante la pausa toilet alla fine del secondo set.

Il bel gesto con la raccattapalle durante la partita con Osaka

Quasi imbarazzata di fronte alla ragazza che per diversi minuti ha tenuto l'ombrello per ripararla dal sole, Jasmine le ha preso l'ombrello chiedendole se volesse cedegrlierlo per riposarsi. La giovane raccattapalle però non ha accettato la proposta, reiterata dalla tennista ("Sei sicura?"). Una campionessa anche di gentilezza in quella che è stata una giornata davvero perfetta.

Nel post-partita Jasmine Paolini ha spiegato cosa c'è dietro la sua ripresa, con l'aiuto della sua gemella Sara Errani: "Mi sento meglio sul campo, sono riuscita a giocare queste tre partite. Mi piace l'energia di Miami, grazie per il sostegno, l'atmosfera è bellissima. Ci sono tanti italiani. Sara Errani? Lei è molto intelligente sul campo e non rivelerò i suoi segreti, mi dice un sacco di cose ma è bello avere lei nel mio angolo perché lei è intelligente sul campo e mi aiuta tantissimo".