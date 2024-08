video suggerito

Jannik Sinner senza giocare passa ai quarti dell’ATP Cincinnati: sfiderà di nuovo Rublev Jordan Thompson dà forfait per un problema fisico, Jannik Sinner nel giorno del suo 23esimo compleanno passa ai quarti del 1000 di Cincinnati senza giocare, sfiderà Rublev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il numero 1 ATP avrebbe dovuto giocare nel giorno del suo 23° compleanno, ma Jordan Thompson ha dato forfait. Un problema all'australiano estromette l'australiano dal torneo. Sinner tornerà in campo domani e lo farà contro Rublev.

Jannik ai quarti di Cincinnati senza faticare

Senza faticare il tennista italiano passa ai quarti del torneo 1000 di Cincinnati. Thompson ha accusato un problema alla costola che gli ha impedito di scendere in campo. Un involontario regalo di compleanno per Jannik, che supera il turno e incamera così 200 punti (quelli garantiti a chi giunge ai quarti). Sinner dunque avanza, ma conoscendolo è facile prevedere che tornerà in campo per un'altra dura sessione di allenamento, ha l'obiettivo di essere al top per gli US Open, l'ultima prova Slam del 2024.

Sinner-Rublev: la rivincita a Cincinnati

Sabato, molto probabilmente nella tarda serata italiana, Jannik Sinner sfiderà Andrey Rublev, che è sceso in campo e ha battuto in due set l'americano Nakashima. Sarà la rivincita per l'azzurro, che la scorsa settimana nel 1000 di Montreal, sempre nei quarti di finale, giocò e perse con il tennista russo, che sorprendentemente si impose in tre set.

Sinner e la difesa del numero 1 della classifica ATP

Per Sinner anche questo è un torneo fondamentale per mantenere o meglio aumentare il vantaggio sui suoi più diretti inseguitori nella classifica ATP. Djokovic non giocando in Ohio si tira fuori da ogni gioco per il vertice. Alcaraz è l'avversario diretto, ma occhio a Zverev, al quale è mancato il colpo in questo 2024 ma che ha conquistato tanti punti con la sua costanza e non lontano da Jannik, che potrebbe sfidarlo in semifinale.