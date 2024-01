Jannik Sinner racconta la sua vera vita a Montecarlo: “Vado al supermercato senza problemi” Sinner ha risposto alla polemica sulla residenza a Montecarlo nel corso della conferenza stampa nella sede della Federtennis dopo la vittoria dell’Australian Open 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Sto bene a Montecarlo, mi sento a casa. Ho una vita normale, ci sono tanti giocatori con cui allenarsi. Sto bene lì". Questa è la risposta che Jannik Sinner ha dato sulla residenza a Montecarlo e a chi gli ha chiesto di riportarla in Italia. Il fresco vincitore dell'Australian Open si è ritrovato in mezzo a questa polemica dopo aver alzato al cielo la coppa del suo primo Slam e nella conferenza stampa nella sede della Federtennis ha toccato vari argomenti, dal ranking alle alle emozioni di Melbourne fino alla partecipazione a Sanremo 2024.

Il classe 2001 ha proseguito il suo intervento sempre in merito alla sua residenza nel principato monegasco : "Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco e ha detto se andavo anche io. La cosa più bella di Montecarlo è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, tante palestre, tante strutture e i campi sono buoni. Onestamente lì mi sento a casa, ho una vita normale, posso andare a fare spesa con zero problemi. Mi sento bene lì".

Perché Sinner ha la residenza a Montecarlo

In merito alla scelta di trasferirsi a Montecarlo per vivere ed allenarsi, Sinner qualche tempo fa aveva risposto così: "È una scelta professionale, null’altro. A Montecarlo giochi all’aperto tutto l’anno, ci sono tutti i top player, i campi sono sempre a disposizione: sembra un Master 1000".

Il tennista nato a San Candido, che è stato nominato dal ministro Antonio Tajani ambasciatore dello sport italiano del mondo, aveva motivato così lo spostamento della residenza nel Principato di Monaco nel 2020: "Con chi giocherei in Italia? Io devo pensare ad allenarmi nel modo migliore, sennò non progredisco". Idee chiare.

Come si ottiene la residenza a Montecarlo? Bisogna affittare oppure acquistare un appartamento, aprire un conto in banca versando almeno 500 mila euro, avere un reddito e un domicilio, sottoscrivere contratti di utenze e soggiornare per almeno 183 giorni all'anno nel Principato, avere la fedina penale immacolata e sostenere un colloquio con i funzionari dell'ufficio di sicurezza monegasco. Non è così per tutti, perché ci sono varie tempistiche per la burocrazia a seconda del paese da cui si proviene, ma per sommi capi queste sono le principali richieste per poter diventare cittadini monegaschi.

Infine, Sinner ha risposto anche su un altro tema di cui si era molto dibattuto, ovvero era la sua presenza a Sanremo 2024 ma il tennista altoatesino ha declinato l'invito perché riprenderà subito gli allenamenti per i prossimi impegni: "Farò il tifo da casa. È un evento bello ma dopo questi giorni guardo in avanti e quando dovrei andare a Sanremo sono già a lavorare. Non andrò a Sanremo".