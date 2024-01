Sinner oggi in conferenza LIVE, dagli Australian Open a Sanremo: le news in diretta

Jannik Sinner sarà in conferenza stampa in diretta, oggi dalle 15:00 a Roma. Appena rientrato in Italia dopo il trionfo agli Australian Open, Jannik Sinner sarà protagonista a partire dalle 15:00 di una conferenza stampa a Roma, nella sede della Federtennis. Sinner sta continuando ad allenarsi tra i tanti impegni: ieri è stato ospite della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e domani ci sarà l'incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per celebrare anche la vittoria in Coppa Davis. Intanto continua a tenere banco anche la sua possibile partecipazione a Sanremo, dove probabilmente non andrà.

Tutti gli aggiornamenti e le parole del campione azzurro.

adesso 15:13 Dopo Melbourne da pianificare i prossimi impegni: "Mi manca già la competizione" Per Jannik Sinner la priorità resta il tennis e le gare: "Stiamo pianificando, la stagione è appena iniziata. La fiducia è altissima, speriamo si possa proseguire così con la voglia di andare a caccia ad ogni torneo" A cura di Alessio Pediglieri 2 minuti fa 15:12 La semplicità di un ragazzo di 22 anni: "Forse è apprezzato proprio questo..." La Sinner mania non intacca la quotidianità di Jannik; "Mi ritengo un ragazzo semplice di 22 anni cui piacciono le cose dei ragazzi come giocare col computer, starmene da solo in camera. Credo che piaccia molto questo aspetto mio naturale. Aver vinto è importante, ma anche come gestire queste situazioni". A cura di Alessio Pediglieri 4 minuti fa 15:09 Niente Sanremo: "Farò il tifo da casa..." Ecco la domanda che molti si aspettavano, su Sanremo e la risposta è un no, edulcorato dalla solita educazione: "Farò il tifo da casa… E' un evento bello, ma già essere qui da due giorni è tanto e devo pensare ad allenarmi. Durante Sanremo sarò già a lavorare" A cura di Alessio Pediglieri 6 minuti fa 15:08 L'elogio allo staff: "Si lavora bene, non c'è nulla di invasivo" Sinner è chiaro sull'equilibrio del gruppo di lavoro che gli ha permesso di emergere: "Sono molto aperti di mente, nessuno invade il campo dell'altro nessuno è invasivo. Simone è bravo tecnicamente e tatticamente, è stato giocatore anche lui. Cahill ha fatto una carriera incredibile come coach, ha portato giocatori al n°1 e sapeva come gestire. Lavorare con loro due è ottimo, sono umili e si mettono in gioco per il mio bene, sempre" A cura di Alessio Pediglieri 8 minuti fa 15:05 "Posso ancora migliorare e fare tutto meglio" Sinner non è appagato di quanto è riuscito ad esprimere fin qui anche se di altissimo livello: "Si deve lavorare moltissimo, l'importante è sapere che si possa fare tutto e meglio ancora di più. Sia nella forza che nella resistenza. Lo step è stato mentale di come affrontare certe partite. Ma c'è ancora da lavorare tantissimo" A cura di Alessio Pediglieri 9 minuti fa 15:04 Le prime parole di Jannik: "Sono felice di questa attenzione, ma non c'è solo un torneo" Sinner come Messi? La risposta di Jannik non tarda ad arrivare nello stile solito, con un profilo basso e genuino: "So che c'è tanta attenzione e mi fa piacere. Ma non c'è solo un torneo: a livello personale sono contento ma dobbiamo lavora a livello di squadra e di gruppo. Sarà fondamentale la programmazione che si andrà a fare, con concentrazione e attenzione" A cura di Alessio Pediglieri 13 minuti fa 15:00 Iniziata la conferenza di Sinner Jannik Sinner ha iniziato la propria conferenza stampa, di fronte a decine e decine di giornalisti e almeno una dozzina di televisioni collegate in diretta A cura di Alessio Pediglieri 15 minuti fa 14:58 Sinner verso il no a Sanremo dopo gli inviti di Amadeus Mentre susseguono gli impegni romani di Jannik Sinner non cessa di tenere banco anche il suo prossimo futuro in vista del Festival di Sanremo dove è stato invitato. Non senza un filo di polemica che ha caratterizzato la notizia, prima con le parole del conduttore, Amadeus, che ne ha ufficialmente richiesto la presenza, poi con il dietrofront di fronte al clamore di quanto emerso. Anche perché lo stesso Sinner ha già espresso chiaramente come la pensa su eventi di questo tipo, lontanissimi dal suo modo di vivere e di essere. A cura di Alessio Pediglieri 28 minuti fa 14:45 Jannik Sinner si allena a Roma dopo l'incontro con Giorgia Meloni La professionalità di Jannik Sinner si conferma massima anche se molti appuntamenti extra sport stanno impegnando l'altoatesino nella sua attuale permanenza in Capitale. Il campione italiano ha infatti postato un video sul proprio profilo Instagram, mentre si allena sul tapis roulant, quindi negli esercizi con la corda elastica. "Torno al lavoro prima di una giornata impegnativa a Roma" ha scritto Sinner sotto al post. A post shared by Jannik Sinner (@janniksin) A cura di Alessio Pediglieri 43 minuti fa 14:30 Sinner a Roma, il programma: domani incontro con Mattarella in Quirinale Dopo l'arrivo ieri in Capitale, ospite della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'appuntamento di oggi per la conferenza stampa dalla sede romana della Federtennis, continuano gli appuntamenti di Jannik Sinner con l'atteso incontro di domani dal Presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Assieme agli altri azzurri di Coppa Davis, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, Sinner verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica, rinviato a dicembre a causa delle vacanze invernali dei tennisti. A cura di Alessio Pediglieri 58 minuti fa 14:15 Jannik Sinner in conferenza a Roma dalle ore 15, la diretta Secondo giorno a Roma per Jannik Sinner dopo essere rientrato ieri da Melbourne dopo lo straordinario successo agli Australian Open. Il campione azzurro interverrà alle 15 in conferenza stampa nella sede della Federtennis. Ieri è stato ospite della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani sarà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A cura di Alessio Pediglieri