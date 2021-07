Jannik Sinner è in finale al torneo di Miami. Il tennista italiano ha battuto in tre set Roberto Bautista Agut, che dopo aver giocato un gran match è crollato sotto i colpi di Sinner che si appresta a vivere la partita più importante della sua carriera, domenica nel tardo pomeriggio italiano sfiderà Rublev o Hurkacz.

Dopo aver trionfato l'azzurro con il sorriso ha rilasciato un'intervista dopo il successo contro Bautista. Una vittoria meravigliosa perché Sinner ha mostrato tutto il suo carattere, oltre alla sua classe, e a fine match ha espresso tutta la sua gioia e a tratti anche l'incredulità per questo risultato:

Finale in un Masters 1000? Per me è incredibile. Sono contentissimo, la prima semifinale in un 1000 è difficile da giocare, Roberto è un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa e vincere oggi vuol dire tanto per me. All'inizio eravamo tutti e due un po' tesi. Oggi non era facile giocare bene, ho cercato di servire bene, di muoverlo un pò, di mischiare un pò le carte e quella è stata la chiave.