Jacopo Berrettini reagisce infastidito all’esultanza polemica di Mayot a Barletta: non si fa così Situazione particolare a Barletta in occasione del Challenger Città della Disfida con Jacopo Berrettini che ha risposto per le rime a Mayot reo di essersi scagliato contro il pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jacopo Berrettini ha disputato un ottimo torneo a Barletta ma non è riuscito a raggiungere la finale del Challenger ATP "Città della Disfida". Il tennista italiano, fratello di Matteo che è in finale a Marrakech (e gli ha riservato un bellissimo video), è stato sconfitto in due set dalla testa di serie numero uno Mayot che ha confermato i favori del pronostico. L'incontro però non si è chiuso benissimo, con il francese che ha rivolto un gesto verso i tifosi italiani, provocando la reazione di Jacopo al momento dei proverbiali saluti a rete.

Il numero 129 al mondo, bravo ad annullare anche due set point all'avversario italiano nel secondo set, ha chiuso dunque 6-3, 7-6. Dopo aver finalizzato il match-point grazie ad un errore di Berrettini, Mayot si è tolto un sassolino: giratosi verso le tribune, si è portato l'indice davanti alla bocca con il classico gesto ripetuto di chi vuole zittire qualcuno. Questo prima si sfoderare il classico pugno in direzione del suo angolo.

Una reazione dunque al costante incitamento dei tifosi locali, che ovviamente hanno sostenuto in modo massiccio il giocatore italiano nel corso di tutta la partita. Ha aspettato l'esito del match per vendicarsi Mayot, che così facendo non si è certo attirato le simpatie del pubblico che lo ha fischiato, reagendo dunque alla sua esultanza polemica.

La cosa non è finita lì. Quando si è recato a rete per salutare Jacopo Berrettini, quest'ultimo dopo aver fatto il gesto del "no", lo ha quasi rimproverato per quel modo di sottolineare la vittoria, assolutamente evitabile. Difficile ricostruire il dialogo, anche se dal labiale sembra che il tennista italiano sottolinei l'inutilità della rivincita con i tifosi del francese che già aveva vinto il match e quindi non aveva assolutamente necessità di beccarsi con gli spalti. Mayot ha poi postato sui suoi canali il video relativo al finale di partita e non sono mancati i botta e risposta tra i tifosi francesi e quelli italiani anche con parole forti.

Mayot che ora sfiderà nell'ultimo atto la testa di serie numero due del tabellone Dzumhur, torna dunque a far discutere dopo che già in occasione dell'ATP Miami era finito nell'occhio del ciclone. In quell'occasione aveva mostrato una notevole indifferenza nei confronti del connazionale Cazaux, colpito da un malore in campo.