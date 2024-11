video suggerito

Italia femminile campione del mondo nel tennis, l’intervista è uno show: la prima risposta è un urlo L’Italia ha vinto per la quinta volta la Billie Jean King Cup, dopo aver trionfato le azzurre hanno festeggiato il successo sul campo in modo molto divertente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia del tennis vince sempre. Le ragazze di Tathiana Garbin si sono aggiudicate per la quinta volta la Billie Jean King Cup, un trofeo che mancava da undici anni. Jasmine Paolini ha regalato il punto decisivo, ma determinante è stato l'appoggio di Bronzetti, Errani e Cocciaretto, e pure di Martina Trevisan, che ha dato un grande contributo e ha fatto capire nell'intervista a caldo subito dopo il trionfo quanto è stata importante pure lei. D'altronde quando si vince, si vince anche grazie a un grande gruppo.

Martina Trevisan esprime la grande gioia dell'Italia dopo la vittoria nella BJK Cup

Bronzetti vince il primo singolare, Paolini il secondo. In totale hanno perso appena nove game. Praticamente le briciole ha conquistato la Slovacchia, bravissima già nel qualificarsi per la finale. Quando Jasmine ha chiuso l'opera è scattata la festa in campo e sugli spalti, festa che è proseguita a lungo e che è continuata anche quando è arrivato il momento dell'intervista di rito in campo. La prima a essere intervista è stata Martina Trevisan, che ha scherzato e ha dato il là ai festeggiamenti con un grande urlo, che è stato la risposta all'intervistatore.

Risuona Volare, poi Paolini esalta Errani

La festa era già iniziata sulle note di ‘Volare' ed è proseguita poi quando hanno preso la parola tutte le altre protagoniste. L'ultima è stata Jasmine Paolini, che però all'intervistatore ha sottolineato le quattro Billie Jean King Cup vinte da Sara Errani, che si è commossa durante la sua intervista, nella quale ha parlato anche dell'ormai suo noto famigerato servizio da sotto, decisivo anche nella semifinale con la Polonia.