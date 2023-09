Italia-Cile 3-0 in Coppa Davis: con quale combinazione di risultati si qualifica ai quarti se batte la Svezia L’Italia batte il Cile e rimanda all’ultima giornata contro la Svezia la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Davis. Gli Azzurri deono vincere l’ultimo incontro con qualsiasi risultato e sperare nella sconfitta dei sudamericani con il Canada. Cosa succede se i canadesi perdono?

L’Italia vince anche il doppio con Musetti–Sonego al tie-break e chiude 3-0 (6-7, 6-3, 7-6) il confronto di Coppa Davis con il Cile. È stata una faticaccia contro la coppia Barrios Vera-Tabilo ma alla fine, dopo quasi due 2 ore e mezza di gioco e la mezzanotte passata, sono arrivati la vittoria e il punteggio che servivano come il pane per andare avanti.

Presto ancora, però, per esultare del tutto. Per farlo occorre battere la Svezia (meglio se con un netto 3-0 ma può bastare anche il 2-1) e sperare che il Canada batta il Cile o che il Cile batta il Canada ma con un risultato peggiore rispetto al nostro. Il motivo? Lo scenario dell'arrivo a pari punti (Canada, Cile e Italia con 2 vittorie e 1 sconfitta a testa) costringe al calcolo della percentuale dei set vinti ed, eventualmente, dei game vinti. Fattori per i quali si potrebbe rischiare la beffa.

Calendario e risultati del Gruppo A dell'Italia

12 settembre: Svezia-Cile 0-3

13 settembre: Canada-Italia 3-0

14 settembre: Canada-Svezia 3-0

15 settembre: Italia-Cile 3-0

16 settembre, ore 15: Canada-Cile

17 settembre, ore 15: Italia-Svezia

Per ora il successo mette il punto esclamativo a margine di una giornata che era iniziata sotto i migliori auspici grazie ai singolari conquistati da Arnaldi (2-6, 6-4, 6-2 contro Garin) e dello stesso, infaticabile Sonego. Il piemontese prima regola Jarry 3-6, 7-5, 6-4 poi Volandri gli chiede un supplemento di sforzo e lo manda in campo, cambiando all'ultimo momento la coppia prevista per il doppio: non ci sono né Bolelli né Vavassori, fiducia ai due Lorenzo che se la cavano nel migliore dei modi. Sonego ci mette quel che può e porta a casa la partita.

La classifica del Girone A

Canada 2-0 (6-0) – 2 punti

Cile 1-1 (3-3, ) – 1 punto

Italia 1-1 (3-3, ) – 1 punto

Svezia 0-2 (0-6) – 0 punti

L'Italia si qualifica alle Finals se: la combinazione di risultati

Con quale combinazione di risultati gli Azzurri possono qualificarsi alle Finals di Malaga? Per evitare scenari clamorosi e calcoli cervellotici nell'ultimo turno serve che il Canada vinca contro i sudamericani con qualsiasi risultato e l'Italia batta la Svezia con qualsiasi risultato (3-0 o anche 2-1). In tal caso chiuderebbe seconda e sarebbe abbinata alla prima del Gruppo B. Altrimenti ci sarebbero altre opzioni, ecco quali sono quelle utili a qualificarsi:

il Canada batte il Cile, l'Italia batte la Svezia con qualsiasi risultato

il Cile batte il Canada 2-1, l'Italia vince contro la Svezia con qualsiasi risultato

È possibile che si verifichi un arrivo a pari punti? Sì. In caso di successo dei cileni sul Canada si va alla conta dei criteri in base al risultato finale. Il 3-0 dell'Italia sulla Svezia e quello dei sudamericani sul Canada determinerebbe una situazione di parità totale in classifica: 2 vittorie e 1 sconfitta, 6-3 come match vinti e match persi.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? È un esito clamoroso ma possibile alla luce delle ultime due sfide che restano sulla carta e, allo stato dei fatti, non permettono ancora di stabilire con certezza quali sono le prime due classificate. Dovesse prefigurarsi una situazione del genere, a fare la differenza per determinare la graduatoria esatta saranno quattro criteri:

Percentuale di partite vinte

Percentuale di set vinti

Percentuale game vinti

Posizione nel Ranking per Nazioni.

Chi prende l'Italia se supera il girone, il tabellone delle Finals

Quale sarà il prossimo avversario dell'Italia in caso di passaggio del turno? A Malaga le finals sono in programma dal 21 al 26 novembre. Gli abbinamenti in tabellone dei quarti di finale sono già tracciati, quelli che possono riguardare gli azzurri sono i percorsi A e D per effetto dei quali: se gli azzurri passano come primi del Gruppo A se la vedranno con la seconda classificata del Gruppo D (una tra Olanda, Stati Uniti, Finlandia, Croazia già eliminata); se si qualificano come secondi incrociano la prima del Gruppo B (una tra Gran Bretagna, Australia, Francia, Svizzera).

Quarti di finale (21, 22, 23 novembre)

A) Prima gruppo A vs Seconda classificata gruppo D

B) Prima gruppo C vs Seconda classificata gruppo B

C) Seconda classificata gruppo C vs Prima gruppo D

D) Seconda classificata gruppo A vs Prima gruppo B.

Semifinali (24, 25 novembre)

1. Vincente quarto A vs Vincente quarto B

2. Vincente quarto C vs Vincente quarto D.

Finale (26 novembre)

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2.