Italia battuta dalla Russia e fuori dall’ATP Cup: Sinner vince, sconfitti Berrettini e il doppio

A cura di Paolo Fiorenza

Niente da fare per l'Italia del tennis, eliminata nella fase a gironi dell'ATP Cup in corso a Sydney in preparazione dell'imminente Australian Open: gli azzurri sono stati battuti dalla Russia, che dunque si qualifica per le semifinali dove affronterà la vincente del Gruppo C (Gran Bretagna o Canada).

La sconfitta della squadra italiana è arrivata al terzo incontro, ovvero il doppio, dopo che Sinner aveva vinto il primo singolare contro Roman Safiullin per 7-6/6-3 e Berrettini perso il suo contro il numero due del mondo Daniil Medvedev col punteggio di 6-2/6-7/6-4.

All'alba italiana gli stessi quattro tennisti si sono affrontati nel doppio decisivo ed ha prevalso la coppia russa, che ha rimontato il buon avvio dei nostri e si è imposta al super tie-break: 5-7/6-4/10-5 il punteggio finale.

La sfida era partita nel migliore dei modi, grazie al successo in due set di Jannik Sinner contro Saffiullin, soltanto numero 167 al mondo ma capace di creare problemi all'altoatesino nel primo set, vinto solo al tie-break e dopo aver annullato tre set point. Il giovane enfant prodige del tennis italiano non ha poi avuto difficoltà a chiudere nel secondo parziale per 6-3, pur dovendo annullare 5 palle break sul proprio servizio.

Nel match successivo, Berrettini ha venduto cara la pelle contro Medveded: il russo si è imposto facilmente nel primo set, ma nel secondo il romano ha alzato il livello del suo servizio, imponendosi al tie-break, prima di cedere per 6-4 nel parziale decisivo. Il confronto tra Italia e Russia è stato dunque deciso dal doppio, che ha visto in campo gli stessi protagonisti: da una parte Sinner e Berrettini, dall'altra Safiullin e Medveded. I nostri hanno ceduto solo al super tie-break, perso per 10-5.