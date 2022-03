Insistono con la domanda più scomoda, Barty resta di ghiaccio: “Non voglio dirtelo” Ashleigh Barty sarà numero 1 del mondo ancora per pochi giorni dopo il ritiro annunciato sui social. Nella sua ultima intervista, si è mostrata perentoria con il suo interlocutore.

Il tennis rappresenta il passato ormai per Ashleigh Barty. La giocatrice australiana sarà numero 1 al mondo del ranking WTA ancora per poco, dopo aver ufficializzato con un annuncio shock la sua volontà di ritirarsi. La 25enne ha lasciato tutti senza parole, spiegando alla sua ex compagna di doppio Casey Dellacqua, i motivi che l'hanno portata a questa drastica decisione legata soprattutto alla volontà di concentrarsi sulla sua vita privata, dopo anni di sacrifici e di sforzi enormi, sia fisici che mentali. Cosa ci sarà dunque nel futuro della Barty? Per ora Ash non vuole parlarne, come confermato in un siparietto curioso con un giornalista.

Si è detta "esaurita" la 3 volte vincitrice di un torneo dello Slam (ultimo gli Australian Open di poche settimane fa). Ha dato tutto quello che poteva dare in campo, l'australiana che ha deciso di staccare la spina. Ashleigh vuole mettere da parte la Barty atleta, per concentrarsi sulla Barty persona. Nessun rimpianto per la giocatrice stimata e apprezzata da tutti per la sua correttezza e il suo gioco completo che le ha permesso di vincere su tutte le superfici e sia nel singolo che nel doppio.

Adesso finalmente potrà concentrarsi sui suoi affetti: "Sono davvero entusiasta di ritrovare mia madre e mio padre, le mie sorelle, i miei nipoti e trascorrere del tempo di qualità con loro. Ho dato tutto quello che potevo dare e non sarebbe stato giusto andare avanti per la mia squadra e per le persone che hanno investito così tanto tempo ed energie nella mia vita, non potendo dare loro un impegno al 100%".

Ora è grande la curiosità intorno al futuro della Barty? Cosa farà Ash? Si è parlato della possibilità di vederla in azione nel cricket o nel golf. Per ora la giocatrice non chiude la porta: "Amo tanto lo sport, sono una fanatica come lo sono molti australiani. Il cricket? Sono molto attratto da questo. Mi piace molto l'idea di provare cose diverse, ma vedremo cosa succederà". Quando però il giornalista si è spinto più in là chiedendo alla ormai ex tennista indicazioni più specifiche sulle sue prossime avventure, quest'ultima si è confermata molto decisa nel non voler svelare le sue carte. Una domanda normale di questi tempi, alla luce del grande clamore scatenato dal passo indietro di Ash.

Di fronte all'insistenza del suo interlocutore, la giocatrice seppur con il sorriso si è mostrata perentoria e decisa con un invito alla pazienza. Ha considerato le richieste scomode e per questo nessuna volontà di rispondere: "Devi aspettare e vedere. Non ti voglio dare tutte le informazioni adesso. Va tutto bene, e devi essere paziente. La pazienza è una virtù" . E poi ancora: "Aspetta e vedrai. Pazienta e andrà tutto bene". Insomma discorso chiuso per la Barty che proprio come quando giocava a tennis, ha mostrato il suo carattere forte: "Non ho segreti. Ho detto esattamente quello che volevo dire, sono un libro aperto. Non nascondo nulla".