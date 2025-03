Inanisevic: “Djokovic era pronto a ritirarsi a causa della vaccinazione, gli hanno sputato addosso”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Questa settimana Novak Djokovic è impegnato nel torneo ATP 1000 di Miami, con nessuna intenzione di mollare a dispetto dei 37 anni e dei tanti acciacchi: il campione serbo si è qualificato per i quarti di finale battendo il nostro Musetti. Quello stesso torneo di Miami che era stato costretto a saltare per due anni di fila, il 2022 e il 2023, a causa del suo rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 durante la pandemia, un rifiuto che gli era costato anche l'espulsione dall'Australia. Una vicenda sulla quale torna oggi il suo ex coach Goran Ivanisevic, svelando che Djokovic era pronto a lasciare il tennis qualora non gli fosse stata data altra scelta per evitare di vaccinarsi e continuare a sostenere le proprie convinzioni.

La rivelazione di Ivanisevic: "Djokovic era pronto a finire la sua carriera a causa della vaccinazione"

Djokovic all'epoca ha dichiarato pubblicamente più volte che si è trattato di una decisione presa per il suo corpo, conoscendo meglio di chiunque altro il proprio organismo. Ivanisevic rivela ora dettagli inediti, aggiungendo alcune sue convinzioni al riguardo. "Era pronto a porre fine alla sua carriera a causa della vaccinazione. Ha fatto tutto il possibile per non vaccinarsi, ora stiamo parlando di quei vaccini e si vocifera che alcuni di essi abbiano causato danni. Siamo stati rinchiusi come pecore per tre anni e sottoposti al lavaggio del cervello", ha detto Goran nel podcast dell'ex nazionale e CT croato Slaven Bilic.

"Lui era pronto a farlo – ha continuato Ivanisevic, che ha interrotto amichevolmente l'anno scorso il suo rapporto professionale con Djokovic – Quale atleta del suo calibro era pronto a fare una cosa del genere? Nessuno. È stato condannato, gli hanno sputato addosso in 101 modi, io ero lì con lui, so esattamente di cosa parlo. Perché? Perché ha una sua opinione. Il mondo lo ha condannato, criticato senza sosta, persino sminuito per essere rimasto saldo. Eppure non ha mai vacillato, rimanendo saldo nella sua convinzione con una determinazione che riecheggia ancora. Non ha mai detto a nessuno di non vaccinarsi, non ha mai detto a nessuno di noi di non vaccinarci, ci siamo vaccinati tutti. Lui non lo ha mai fatto in vita sua. Ha organizzato un torneo a Belgrado, ha fatto vaccinare altri giocatori, ma non si è vaccinato ed è per questo che è stato criticato".

"Djokovic è il miglior tennista di sempre, dovranno riconoscerlo"

Ivanisevic ha anche espresso il suo verdetto sul dibattito sul miglior tennista di sempre, sottolineando che Djokovic deve essere considerato qualche passo avanti rispetto ai suoi grandi rivali Roger Federer e Rafael Nadal quando si parla di GOAT: "Questi sono forse i tre giocatori più grandi. Federer gioca il tennis più bello, anche quando gioca male ti diverti a guardarlo. Poi c'è Rafa che è un combattente fino allo sfinimento, è un combattente tale che lascerebbe la sua vita in campo. Ha vinto 14 titoli al Roland Garros, non succederà mai nella storia di nessuno sport. Djokovic è il più completo di tutti e tre e il migliore di sempre".

Goran Ivanisevic durante una sessione di allenamento con Novak Djokovic: hanno lavorato assieme per 5 anni

"Lui va e dice quello che pensa, è l'unico, dice quello che pensano gli altri e quello che non dovrebbero dire. Novak dice la verità, fa male alla gente, non tutti la sentiranno. Siamo balcanici, quindi ci mettono tutti nella stessa categoria, sei questo o quello. Lui glielo ha dimostrato sul campo e non possono toglierglielo. È il migliore. Non devi amarlo, devi rispettarlo e riconoscerlo. Alla fine della giornata, dovranno riconoscerlo, perché è il più grande", ha concluso Ivanisevic.