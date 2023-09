Impresa di Martina Trevisan a Guadalajara: battuta Jabeur ed è di nuovo ai quarti di un WTA 1000 La tennista italiana Martina Trevisan ha eliminato la numero uno del tabellone Ons Jabeur accendendo ai quarti di finale nel torneo WTA 1000 di Guadalajara: la toscana conferma una continuità di rendimento in stagione nei tornei più importanti che da una tennista azzurra non si vedeva dal 2015.

A cura di Michele Mazzeo

Il tennis italiano femminile si aggrappa a Martina Trevisan, unica superstite azzurra nel WTA 1000 di Guadalajara, in Messico. La 29enne toscana è infatti approdata ai quarti di finale dove affronterà la statunitense, numero 111 al mondo, Caroline Dolehide e ha dunque una grande chance per proseguire il suo cammino nel torneo messicano. Per ottenere l'accesso ai quarti la tennista fiorentina ha dovuto compiere una vera e propria impresa dato che agli ottavi si è trovata di fronte la testa di serie numero uno del tabellone, cioè la tunisina Ons Jabeur che nel secondo set ha avuto la chance di portarsi a casa l'incontro trovandosi al servizio sul 30-0 e 5-4 dopo aver vinto il primo set al tie-break.

È lì però che Martina Trevisan ha tirato fuori la sua proverbiale combattività uscendo fuori da una situazione complicata e rimettendo in piedi un match che ormai sembrava agli sgoccioli. La toscana ha infatti approfittato dell'improvviso calo di lucidità dell'avversaria per pareggiare i conti e poi completare la rimonta assicurandosi anche i due game successivi prolungando dunque la partita.

E nel terzo set a fare la differenza per l'azzurra è proprio la sua grande forza mentale che gli ha permesso di restare dentro il match anche dopo aver vanificato il break appena conquistato vedendosi strappare a zero il servizio da una Jabeur mai doma. All'ottavo game, sul 4-3, infatti Martina Trevisan piazza un altro break procurandosi la chance di andare a servire per la vittoria. E questa volta a subire il contraccolpo psicologico è la tunisina che si arrende alla maggiore voglia di vincere dell'italiana.

Una vera è propria impresa dunque per la 29enne di Firenze che, al termine dell'incontro, si è detta entusiasta della vittoria ma al contempo dispiaciuta per l'avversaria: "È stata una partita incredibile. Ammiro Ons come giocatrice, ma soprattutto come persona. Mi piace così tanto. Sorride sempre. È una grande combattente. Mi dispiace davvero per lei oggi. Però il tennis è così. C'è solo un vincitore. E stasera è la mia notte" ha difatti chiosato la Trevisan mentre riceveva il giusto tributo dal pubblico presente su campo centrale dell'impianto messicano.

Un'impresa anche alla luce del fatto che con questa vittoria nel torneo di Guadalajara Martina Trevisan è arrivata ai quarti di finale per la seconda volta di un WTA 1000 in stagione, un risultato che una tennista azzurra non raggiungeva da ben otto anni, cioè da quando ci riuscirono Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Sara Errani nel 2015.